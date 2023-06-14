Реформа «Укроборонпрому»: стало відомо, коли відбудеться реєстрація нової компанії

Правонаступником Державного концерну «Укроборонпром» є Мінстратегпром та Мінекономіки

Реєстрація акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» – правонаступника концерну «Укроборонпром» – буде проведена після визначення урядом особи, яка має здійснити реєстрацію нової оборонної компанії. Про це повідомляє аналітичний центр StateWatch з посиланням на лист Мінстратегпрому.

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У Мінстратегпромі також уточнили, на які саме органи влади покладена відповідальність утворити нову компанію.

Відповідно до Плану пріоритетних дій Уряду на 2023 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.03.2023 No 221-р, відповідальним за проведення реєстрації акціонерного товариства -правонаступника Державного концерну «Укроборонпром» є Мінстратегпром та Мінекономіки», – розʼяснили у відомстві.

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Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що реформа «Укроборонпрому» заблокована кілька місяців через видалення двох пунктів з постанови уряду, які регулювали порядок реєстрації АТ «Українська оборонна промисловість».

Раніше повідомлялося, що детективи Бюро економічної безпеки України скерували до суду обвинувальний акт щодо двох підприємців та шести працівників одного з заводів Державного концерну «Укроборонпром», які під час повномасштабної війни розтратили понад 5,4 млн грн бюджетних коштів .