«Укроборонпром» припинив свою діяльність

Феформа «Укроборонпрому» була заблокована кілька місяців через видалення двох пунктів з постанови уряду

У подальшому буде сформована Наглядова рада нового підприємства

Державного концерну «Укроборонпром» більше не існує, натомість утворене акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість». Про це повідомила прессдужба «Укроборонпрому».

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«Відсьогодні діяльність Державного концерну «Укроборонпром» припинена. Натомість утворено Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість». Наступний крок – переведення штату, передача майна та подальші трасформаційні процеси. Далі – формування Наглядової ради відповідно до стандартів OECD», – зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що реєстрація акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» – правонаступника концерну «Укроборонпром» – буде проведена після визначення урядом особи, яка має здійснити реєстрацію нової оборонної компанії.

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До відома, новим гендиректором «Укроборонпрому» став Герман Сметанін.