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«Укроборонпром» припинив свою діяльність

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укроборонпром» припинив свою діяльність
Феформа «Укроборонпрому» була заблокована кілька місяців через видалення двох пунктів з постанови уряду
фото з відкритих джерел

У подальшому буде сформована Наглядова рада нового підприємства 

Державного концерну «Укроборонпром» більше не існує, натомість утворене акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість». Про це повідомила прессдужба «Укроборонпрому».  

«Відсьогодні діяльність Державного концерну «Укроборонпром» припинена. Натомість утворено Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість». Наступний крок – переведення штату, передача майна та подальші трасформаційні процеси. Далі – формування Наглядової ради відповідно до стандартів OECD», – зазначив  міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що реєстрація акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» – правонаступника концерну «Укроборонпром» – буде проведена після визначення урядом особи, яка має здійснити реєстрацію нової оборонної компанії. 

До відома, новим гендиректором «Укроборонпрому» став Герман Сметанін.

Теги: міністр промисловість Укроборонпром реєстрація Олександр Камишін Герман Сметанін

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«Укроборонпром» припинив свою діяльність
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