Через накопичення боргів перед інвесторами стримується розвиток зеленої генерації в Україні – інвестор

«Перед нами 4 роки накопичують борги, але ми все одно виробляємо електроенергію»

«Заборгованості високі… Вже було мінімум 5 чи 6 спроб врегулювати це питання, але немає політичної волі»

Штучним накопиченням боргів перед інвесторами у відновлювану енергетику України, стримується розвиток цієї галузі, вважає співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний.

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«Перед нами 4 роки накопичують борги, але ми все одно виробляємо електроенергію. Нам платять на такому рівні, щоб ми не розвивалися… Коли рівень оплат буде нижчий за собівартість генерації і це буде початок кінця», – сказав Тинний.

За його словами, заборгованість виникає виключно через адміністративні втручання в роботу ринку електроенергії, які створюють фінансові перекоси в енергетиці. Зокрема, й через те, що запроваджуються різні спеціальні обов’язки щодо закупівлі вугілля чи імпорту електроенергії, що шкодять роботі ринку електроенергії.

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«Заборгованості високі… Вже було мінімум 5 чи 6 спроб врегулювати це питання, але немає політичної волі. Є свідоме знищення української генерації на користь соціальним забаганкам чи ще чомусь», – підсумував інвестор.

Як повідомлялося, ДП «Гарантований покупець» за 20 днів листопада заплатило виробникам електроенергії з відновлюваних джерел 98,7% коштів, що є найвищим показником за весь 2023 рік.

Водночас в інші місяці рівень розрахунків залишається в межах 45-60%.