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Reuters: Новий уряд Польщі може розірвати низку міжнародних договорів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Reuters: Новий уряд Польщі може розірвати низку міжнародних договорів
Співлідер коаліції «Третій шлях» Шимон Холовня виступає під час першої сесії новообраного польського парламенту у Варшаві
фото: Reuters

Під загрозою перебуває низка угод із Південною Кореєю

Нова політична влада в Польщі може оголосити недійсними низку міжнародних угод і контрактів, що були підписані попереднім урядом, особливо ті, що стосуються постачання озброєнь. Зокрема, під загрозою перебуває низка угод із Південною Кореєю. Про це повідомляє Reuters.

Останнім часом Варшава укладала угоди про закупівлю зброї в Південній Кореї на мільярди доларів, в рамках зусиль зміцнення збройних сил у зв'язку з вторгненням Росії до України.

Проте у листопаді було повідомлено, що уряд Південної Кореї стурбований зміною влади в Польщі, фінансовими обмеженнями та можливими наслідками цих чинників для деяких угод.

На тлі цих подій уряд Південної Кореї провів зустріч із місцевими великими банками, які могли б виділити Польщі кредити на купівлю зброї на суму 22 млрд доларів.

«Угоди, підписані попереднім урядом, можуть бути визнані недійсними. Після 15 жовтня (виборів до польського парламенту – ред.) міністри мали обмежитися управлінням державою та не витрачати державні гроші», – заявив спікер парламенту Шимон Головня.

Кандидат у міністри оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш також повідомив, що угоди, підписані урядом після 15 жовтня, підлягатимуть «аналізу та оцінці». За його словами, важливо спрямувати інвестиції у польську збройову промисловість.

Чинний міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що перегляд контрактів, про які говорила Косиняк-Камиш, рівносильний оголошення про їхнє розірвання.

«Вони популістськи будуть говорити, що ми замінимо техніку з Кореї на техніку польської збройової промисловості, і ми залишимося ні з чим», – заявив він.

Як повідомлялося, новий польський уряд, який буде сформовано цього тижня, значно змінить політику щодо України. Нововведення стосуватимуться не цілей, а саме способів побудови відносин. 

Теги: Польща інвестиції гроші влада Варшава

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