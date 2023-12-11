Reuters: Новий уряд Польщі може розірвати низку міжнародних договорів

Співлідер коаліції «Третій шлях» Шимон Холовня виступає під час першої сесії новообраного польського парламенту у Варшаві

Під загрозою перебуває низка угод із Південною Кореєю

Нова політична влада в Польщі може оголосити недійсними низку міжнародних угод і контрактів, що були підписані попереднім урядом, особливо ті, що стосуються постачання озброєнь. Зокрема, під загрозою перебуває низка угод із Південною Кореєю. Про це повідомляє Reuters.

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Останнім часом Варшава укладала угоди про закупівлю зброї в Південній Кореї на мільярди доларів, в рамках зусиль зміцнення збройних сил у зв'язку з вторгненням Росії до України.

Проте у листопаді було повідомлено, що уряд Південної Кореї стурбований зміною влади в Польщі, фінансовими обмеженнями та можливими наслідками цих чинників для деяких угод.

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На тлі цих подій уряд Південної Кореї провів зустріч із місцевими великими банками, які могли б виділити Польщі кредити на купівлю зброї на суму 22 млрд доларів.

«Угоди, підписані попереднім урядом, можуть бути визнані недійсними. Після 15 жовтня (виборів до польського парламенту – ред.) міністри мали обмежитися управлінням державою та не витрачати державні гроші», – заявив спікер парламенту Шимон Головня.

Кандидат у міністри оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш також повідомив, що угоди, підписані урядом після 15 жовтня, підлягатимуть «аналізу та оцінці». За його словами, важливо спрямувати інвестиції у польську збройову промисловість.

Чинний міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що перегляд контрактів, про які говорила Косиняк-Камиш, рівносильний оголошення про їхнє розірвання.

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«Вони популістськи будуть говорити, що ми замінимо техніку з Кореї на техніку польської збройової промисловості, і ми залишимося ні з чим», – заявив він.

Як повідомлялося, новий польський уряд, який буде сформовано цього тижня, значно змінить політику щодо України. Нововведення стосуватимуться не цілей, а саме способів побудови відносин.