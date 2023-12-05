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Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival

анонс
glavcom.ua
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Головна тема фестивалю – стратегії перемог
фото з відкритих джерел

Фестиваль об’єднає досвід провідних бізнес-практиків, стратегії яких довели свою ефективність у кризовий час

13 грудня у Києві відбудеться найбільший фестиваль бізнес-інновацій GET Business Festival. Управлінці з OLX, Yasno, Uklon, Kormotech, «Метінвест» та ще понад 100 компаній поділяться перевіреними стратегіями розвитку компанії у воєнний час.

Головна тема фестивалю – стратегії перемог. Фахівці ділитимуться досвідом на трьох сценах одночасно: 

  • розвиток бізнесу та інвестиції,
  • маркетинг, PR, Digital,
  • сервіси для бізнесу, креатив, благодійність.

Таким чином, кожен зможе прокачати навички з найбільш актуальних для нього напрямів та взяти максимум цінності з участі! Фестиваль об’єднає досвід провідних бізнес-практиків, стратегії яких довели свою ефективність у кризовий час.

Серед них:

  • Дмитро Шимків, підприємець, інвестор, член наглядових рад,
  • Олена Плахова, директор з управління репутацією групи компаній Нова пошта,
  • Олена Зубченко, в.о. голови правління Sense Bank,
  • Олександр Соколовський, засновник групи компаній «Текстиль-Контакт»,
  • Уляна Фіца, Chief Supply Chain Officer Kormotech,
  • Оксана Розпутна, Head of Strategy Analysis української ІТ-компанії Uklon,
  • Геннадій Гриненко, Head Of Sales Alterra Group,
  • Ніколоз Мачарашвілі, засновник та керівник Virno Consulting,
  • Тетяна Шерман, керівниця департаменту маркетингу і комунікацій Академії ДТЕК,
  • Вадим Марценко, засновник і провідний тренер консалтингової компанії «Martsenko Sales»,
  • Катерина Жураківська, директорка з маркетингу БФК Gulliver,
  • Оксана Скоробреха, керівниця відділу взаємодії з бізнес-клієнтами OLX,
  • Сергій Радченко, маркетинг-директор Yasno,
  • Ігор Воловий, ceo & co-founder Elit-web,
  • та ще 50+ бізнес-лідерів.

Окрім можливості професійного та бізнес-зростання, GET Business Fest цінний своїм нетворкінгом. Фестиваль об’єднає на одному майданчику динамічну підприємницьку спільноту для обміну досвідом, контактами та ідеями. З метою безпеки деталі місця проведення будуть оголошені учасникам GET Business Festival напередодні заходу.

Подробиці та реєстрація.

Долучайтеся до GET Business Festival та пришвидшіть професійне і бізнес-зростання у 2024-му!

Генеральний партнер – OLX.

Офіційні партнери – «ІнтерХім», Yasno, Vbet.

Фінансовий партнер – Sense Bank.

Теги: фестиваль бізнес інвестиції

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