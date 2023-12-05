Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival

Фестиваль об’єднає досвід провідних бізнес-практиків, стратегії яких довели свою ефективність у кризовий час

13 грудня у Києві відбудеться найбільший фестиваль бізнес-інновацій GET Business Festival. Управлінці з OLX, Yasno, Uklon, Kormotech, «Метінвест» та ще понад 100 компаній поділяться перевіреними стратегіями розвитку компанії у воєнний час.

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Головна тема фестивалю – стратегії перемог. Фахівці ділитимуться досвідом на трьох сценах одночасно:

розвиток бізнесу та інвестиції,

маркетинг, PR, Digital,

сервіси для бізнесу, креатив, благодійність.

Таким чином, кожен зможе прокачати навички з найбільш актуальних для нього напрямів та взяти максимум цінності з участі! Фестиваль об’єднає досвід провідних бізнес-практиків, стратегії яких довели свою ефективність у кризовий час.

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Серед них:

Дмитро Шимків, підприємець, інвестор, член наглядових рад,

Олена Плахова, директор з управління репутацією групи компаній Нова пошта,

Олена Зубченко, в.о. голови правління Sense Bank,

Олександр Соколовський, засновник групи компаній «Текстиль-Контакт»,

Уляна Фіца, Chief Supply Chain Officer Kormotech,

Оксана Розпутна, Head of Strategy Analysis української ІТ-компанії Uklon,

Геннадій Гриненко, Head Of Sales Alterra Group,

Ніколоз Мачарашвілі, засновник та керівник Virno Consulting,

Тетяна Шерман, керівниця департаменту маркетингу і комунікацій Академії ДТЕК,

Вадим Марценко, засновник і провідний тренер консалтингової компанії «Martsenko Sales»,

Катерина Жураківська, директорка з маркетингу БФК Gulliver,

Оксана Скоробреха, керівниця відділу взаємодії з бізнес-клієнтами OLX,

Сергій Радченко, маркетинг-директор Yasno,

Ігор Воловий, ceo & co-founder Elit-web,

та ще 50+ бізнес-лідерів.

Окрім можливості професійного та бізнес-зростання, GET Business Fest цінний своїм нетворкінгом. Фестиваль об’єднає на одному майданчику динамічну підприємницьку спільноту для обміну досвідом, контактами та ідеями. З метою безпеки деталі місця проведення будуть оголошені учасникам GET Business Festival напередодні заходу.

Подробиці та реєстрація.

Долучайтеся до GET Business Festival та пришвидшіть професійне і бізнес-зростання у 2024-му!

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Генеральний партнер – OLX.

Офіційні партнери – «ІнтерХім», Yasno, Vbet.

Фінансовий партнер – Sense Bank.