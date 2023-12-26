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Енергоштаб перегляне перелік держпідприємств, які відключатимуть за несплату електроенергії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Енергоштаб перегляне перелік держпідприємств, які відключатимуть за несплату електроенергії
Ігор Сирота: За спожиту електроенергію не сплачує багато державних підприємств
фото з відкритих джерел

Є підприємства, які сплачують нуль – Укргідроенерго про борги на балансуючому ринку електроенергії

На останньому енергетичному штабі було прийнято рішення переглянути перелік державних підприємств, які можна відключати за несплату електроенергії (на балансуючому ринку – РЕД.). Про це в ефірі телеканалу «Ми - Україна» розповів генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота. 

За його словами, за спожиту електроенергію не сплачує багато державних підприємств.

«Є підприємства, які сплачують нуль. Якщо вони знаходяться у прифронтовій зоні, це (несплату – РЕД.) можна зрозуміти. Інше, якщо не сплачують підприємства, які знаходяться у центрі чи заході країни… Тому на останньому енергетичному штабі вже було рішення, щоб подивитися об’єкти, які можна відключати від споживання електроенергії (на балансуючому ринку електроенергії – РЕД.). Бо у нас є періоди дефіциту, і ми маємо закупити цю електроенергію, скажімо, в Європі, заплатити за неї дорожче, а хтось просто не сплачує за спожиту електроенергію».

Раніше в Укргідроенерго заявляли, що понад 100 державних компаній не розраховуються за куплену на балансуючому ринку електроенергію.

Напередодні голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що найближчими тижнями компанія буде відключати боржників, які споживають електроенергію на балансуючому ринку та не сплачують за неї, оскільки така заборгованість сукупно вже перевищує 30 млрд грн.

Теги: борг електроенергія Укргідроенерго Укренерго

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