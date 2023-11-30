Стратегічний план нової України. Чи є у нас такий?

Україна за два роки незворотно змінилася і її довгострокові перспективи мають враховувати ці зміни

Ми маємо «зайти» в абсолютно нову хату

Зараз є багато бідкань щодо того, як нам відбудувати країну після війни? У нас вісім мільйонів біженців, як їх повернути? Хто буде споруджувати нову Каховську дамбу?

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Академік НАН Елла Лібанова слушно говорить, що нам зовсім не обов’язково відбудовувати все те, що ми втратили через руйнування, завдані загарбниками. Бо так воно в сучасному світі не працює. Не конче треба відновляти дамбу і не треба повертати біженців. В сенсі, треба, але не так, щоб «негайно повернулися всі назад, бо ми вас проклянемо». В Хорватію після балканської війни повернулося з еміграції менше третини, і нічого фатального для країни не сталося.

Україна за два роки незворотно змінилася і її довгострокові перспективи мають враховувати ці зміни. Ми мусимо жити в нових реаліях, і це, в тій самій довгостроковій перспективі – добре, а не погано. Бо є великі шанси побудувати нову модерну економіку, замість того аби реставрувати радянські руїни.

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Але для цього треба мати великий і мудрий, стратегічний план нової України. Поки що цього плану немає, а є натомість абстрактне бажання отримати багато грошей від Заходу, та спритно їх розкрасти.

Так воно не буде.

Ми маємо «зайти» в абсолютно нову хату.

В Україні сьогодні депресивна і репресивна економіка, яка камуфлюється в одежі «воєнної нужди».

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В Україні сьогодні діє така непристойна почвара, як «економічні санкції» проти власних громадян та юридичних осіб, що зводить нанівець будь-яку підприємницьку ініціативу.

І доки ця система працюватиме, в країну не підуть жодні інвестиції, не збудується жодна модерна економіка.

Коли ми кажемо, що є загроза виграти війну і програти мир, то мається на увазі саме це.

Український бізнес, який на своїх плечах виніс величезну частину війни, має законне право отримати режим найбільшого сприяння. Бо це і сприяння всій державі, всьому громадянському суспільству, всій країні.