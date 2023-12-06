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Асоціація оборонних підприємств виділила 10 стипендій для підтримки студентів НАУ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Асоціація оборонних підприємств виділила 10 стипендій для підтримки студентів НАУ
Директор державного підприємства «Київське конструкторське бюро «Луч» Олег Коростельов закликав студентів НАУ багато вчитися і не втрачати час дарма
фото: NAUDI

«Інженери потрібні й в ракетобудуванні, і в машинобудуванні, і в багатьох інших галузях»

Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) підписала угоду про співробітництво з Національним авіаційним університетом (НАУ). Одним із перших кроків такої співпраці стало виділення від NAUDI 10 стипендій для підтримки здобувачів вищої освіти НАУ. Почесним гостем заходу став Герой України, генеральний конструктор і директор державного підприємства «ДП Київське конструкторське бюро «Луч» Олег Коростельов, з посиланням на пресслужбу NAUDI, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання студентів навчального закладу під час заходу, на якому здобувачам вищої освіти НАУ вручили іменні стипендії від Національної асоціації оборонної промисловості України, він заявив, що згоден стати головою Наглядової ради НАУ.

«Якщо мені запропонують (цю посаду – ред.), я відмовлятися не буду», – наголосив Олег Коростельов.

Він також закликав студентів НАУ багато вчитися і не втрачати час дарма.

Олег Коростильов та в.о. ректора Володимир Шульга
Олег Коростильов та в.о. ректора Володимир Шульга
фото: NAUDI

«Професія інженера стає все престижнішою. Інженери потрібні й в ракетобудуванні, і в машинобудуванні, і в багатьох інших галузях», – додав гендиректор КБ «Луч».

У своєму виступі генконструктор КБ «Луч» зазначив, що рівень підготовки студентів НАУ завжди був високим.

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«Нас учили не втрачати час, розбиратися в техніці, знати математику та фізику. І тепер мені дуже приємно в стінах альма-матер привітати вас із тими нагородами, які вручає NAUDI», – наголосив він.

«Олег Петрович Коростельов є одним із лідерів української оборонної галузі й насамперед «батьком» таких проєктів української ракетної програми як «Нептун», «Вільха» та «Стугна». Нам дуже приємно, що Олег Петрович, як і команда Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, відвідали університет і надали підтримку нашим студентам», – відзначив голова комісії з реорганізації НАУ, в.о. ректора Володимир Шульга під час урочистого нагородження стипендіатів.

Володимир Шульга: «Нам дуже приємно, що Олег Петрович, як і команда Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, відвідали університет і надали підтримку нашим студентам»
Володимир Шульга: «Нам дуже приємно, що Олег Петрович, як і команда Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, відвідали університет і надали підтримку нашим студентам»
фото: NAUDI

Зазначається, що Коростельов також детально зупинився на проблемах, які стоять перед українською оборонною промисловістю в умовах війни. Він висловив сподівання, що НАУ і надалі залишиться головною кузнею кадрів для вітчизняного авіа– і ракетобудування.

Стипендії студентам технічних спеціальностей вручив заступник голови NAUDI Сергій Висоцький.

Сергій Висоцький (зліва) наголосив, що точні науки є фундаментом оборонних індустрій
Сергій Висоцький (зліва) наголосив, що точні науки є фундаментом оборонних індустрій
фото: NAUDI

«Хочемо відзначити 10 успішних студентів, які виділились своїми розробками. Сподіваємося, що ці стипендії допоможуть їм сконцентруватися на навчанні. Дякуємо за те, що в цей складний час ви продовжуєте не лише навчатися, а й створювати інтелектуальне майбутнє нашої держави», – зазначив він.

Висоцький наголосив, що точні науки є фундаментом оборонних індустрій, і саме оборонні індустрії й ВПК будуть основними галузями відновлення України.

«Саме сюди підуть міжнародні інвестиції. Те, що ви зараз робите і робитимете протягом професійного життя, – надзвичайно важливо для України», – додав він.

Теги: інвестиції університет наука стипендія

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