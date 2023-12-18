Понад 100 держкомпаній не розраховуються за куплену на балансуючому ринку електроенергію – «Укргідроенерго»

Через злісних неплатників на балансуючому ринку електроенергії гідрогенерація недоотримала 8 млрд грн

Понад 100 держкомпаній не розраховуються за куплену на балансуючому ринку електроенергію, через що українська гідрогенерація недоотримала 8 млрд грн. Про це зазначив гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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«Понад 100 держкомпаній, які купують е/е на балансуючому ринку, не розраховуються за неї. На сьогодні це вже 30 млрд грн, з яких 8 млрд, недоотримує саме гідрогенерація», – зазначив він, закликавши ці держкомпанії сплатити борги за поставлену електроенергію.

Раніше в Укргідроенерго заявляли, що питання боргів на балансуючому ринку критичне і його потрібно негайно вирішувати. Борг «Укренерго» перед їх компанією за балансуючу е/е за останній рік зріс вдвічі – з 4 до 8 млрд грн. 80% цих боргів генерують держкомпанії: шахти, обленерго, СхідГЗК, які не розраховуються за спожиту е/е на цьому сегменті ринку.

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Напередодні, голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що найближчими тижнями компанія буде відключати боржників, які споживають електроенергію на балансуючому ринку та не сплачують за неї, оскільки така заборгованість сукупно вже перевищує 30 млрд грн.

Водночас «Укренерго» закликав Уряд дозволити здійснити взаємозалік боргів між компаніями на ринку електроенергії, що дозволить покращити фінансовий стан ринку під час опалювального сезону.