«Укренерго» заборгувала 17 млрд грн на балансуючому ринку, а борг перед нею складає 30 млрд грн

Проблеми боргів на балансуючому ринку пов’язана з тим, що є багато споживачів, що споживають електроенергію та не оплачують її

Компанія «Укренерго» заборгувала учасникам балансуючого ринку електроенергії 17,4 млрд гривень, тоді як самі учасники цього сегменту ринку винні компанії понад 30 млрд грн. Про це заявив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

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«Станом на 1 грудня борг перед нами на балансуючому ринку складає 30,1 млрд гривень. Наш борг, в свою чергу, перед сторонами відповідальними за баланс – це перед надавачами послуг з балансування складає 17,4 млрд грн», – сказав він.

Кудрицький пояснив, що проблеми боргів на балансуючому ринку пов’язана з тим, що є багато споживачів, що споживають електроенергію та не оплачують її.

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«Це проблема балансуючого ринку. Вона на сьогоднішній день, можна констатувати, що не є вирішеною. І якогось значного покращення саме в цьому сегменті ми не бачимо», – наголосив голова «Укренерго».

Він додав, що борг перед «Укренерго» щомісяця зростає приблизно на 700-800 млн грн і в основному цей борг формує постачальник останньої надії компанія «Укрінтеренерго».

Раніше президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми, де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.