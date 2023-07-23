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Чернишов заплатить 625 тис. євро іноземним юристам за допомогу в оформленні кредитів «Нафтогазу»

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Чернишов заплатить 625 тис. євро іноземним юристам за допомогу в оформленні кредитів «Нафтогазу»
Вартість послуг іноземних юристів для «Нафтогазу» коштуватиме від 200 євро до 795 євро за годину
фото з сайту «Нафтогаз України»

«Нафтогаз України» готовий взяти до 200 млн євро позики у міжнародних організацій для закупівлі імпортного газу

Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» без тендера 17 липня підписало договір з іноземною компанією Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte PartG mbB загальною вартістю 624,95 тис. євро, що приблизно дорівнює 25,6 млн грн за курсом Нацбанку. Про повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Необхідність укладання цього контракту «Нафтогаз» пояснив успішною співпрацею з вказаною фірмою у попередні роки. Зокрема, протягом 2021-2023 років іноземці за 1,24 млн євро надавали послуги юридичного супроводу, випущених НАК «Нафтогаз України» боргових цінних паперів, залученням кредитів, грантового фінансування, обслуговуванням та викупом раніше випущених цінних паперів.

Наразі їхні послуги також необхідні, оскільки «Нафтогаз» веде переговори з міжнародними фінансовими організаціями щодо додаткового фінансування на суму до 200 млн євро. Гроші хочуть направити для закупівель імпортного природного газу на наступний опалювальний період та формування в Україні стратегічного запасу.

Вартість послуг іноземних юристів становить від 200 євро до 795 євро за годину (всього буде оплачено гонорарів за 3 тис. год роботи). Договір від «Нафтогазу» із компанією Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte PartG mbB підписав голова правління Олексій Чернишов.

Як повідомляв «Главком», 21 червня компанія «Нафтогаз України» оголосила тендер на придбання 1507 кг кави очікуваною вартістю 949,4 тис. грн. Замовник хоче, щоб це була стовідсоткова арабіка зі смаком сухофруктів, шоколаду та горіхів. Уся продукція фасуватиметься у кілограмові пачки. Таким чином, за пачку кави замовник готовий викласти 630 грн.

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Теги: гроші Олексій Чернишов ProZorro Нафтогаз України

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Економіка

Чернишов заплатить 625 тис. євро іноземним юристам за допомогу в оформленні кредитів «Нафтогазу»
Чернишов заплатить 625 тис. євро іноземним юристам за допомогу в оформленні кредитів «Нафтогазу»
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