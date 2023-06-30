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Євросоюз підтримав схему використання заморожених російських активів на відбудову України

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Євросоюз підтримав схему використання заморожених російських активів на відбудову України
Заморожені російські активи можуть використати на повоєнну відбудову України
фото з відкритих джерел

Ухваливши рішення, Євросоюз може залучити близько 3 млрд євро для відновлення України

Лідери країн Євросоюзу підтримали пропозицію запровадити податок на надприбутки, отримані від використання заморожених активів Центробанку Росії на загальну суму 200 мільярдів євро, кошти від якого спрямують на відновлення України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з підсумками обговорення цієї теми на саміті лідерів країн ЄС, що відбулося у Брюсселі 29 червня.

«Під час цього засідання Європейської ради ми обговорювали тему знерухомлених російських активів... Ми, як Єврокомісія, виступимо з пропозицією, і зважено зосередимося на надприбутках від знерухомлених активів російського центрального банку», – прокоментувала підсумки засідання голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Очікується, що активи російського центрального банку, заморожені в ЄС, принесуть близько 3 млрд євро надприбутків на рік.

Більше половини цих активів розміщено у готівці та депозитах, тоді як «значна кількість» решти інвестовані в цінні папери, які будуть перетворені в готівку в міру їх погашення в найближчі два-три роки. Значна частина цих коштів знаходиться в Бельгії в європейському депозитарії Euroclear Ltd., прибуток від їх інвестування склав 750 мільйонів євро до першого кварталу цього року.

Водночас перспектива оподаткування та конфіскації таких надприбутків викликає як юридичні, так і фінансові питання, зазначає Bloomberg. За словами джерел агентства, кілька учасників саміту висловили ті ж побоювання, що й Європейський центробанк. Раніше він попереджав, що використання доходів від активів може спонукати власників офіційних резервів відвернутися від євро.

Натомість прихильники плану вважають, що найбільша загроза стабільності відбулася у той момент, коли активи Банку Росії були заблоковані в ЄС.

Співрозмовники Bloomberg також зазначають, що Євросоюз планує отримати підтримку своїх намірів від країн G7, незважаючи на те, що переважна більшість активів Банку Росії знаходиться на території Європи. Принаймні, таку умову висунули кілька держав ЄС.

Одне з джерел агентства додало, що цю тему Євросоюз вже обговорив із США.

В уряді Великої Британії заявили, що країна підтримує запропонований план. Однак Єврокомісія ще має отримати тверду підтримку Франції і Бельгії, де заблокована більшість російських активів, перш ніж представляти офіційну пропозицію. 

Джерела видання повідомляють, що є кілька юридичних ризиків, що Росія може оскаржити це рішення у суді. Крім того, є сумніви, що відсотки й прибутки, отримані від заморожених суверенних активів РФ, належать саме Росії.

Нагадаємо, що Німеччина є однією з країн ЄС, яка найбільше виступає проти конфіскації російських активів, кажучи, що це створить небезпечний прецедент і, ймовірно, буде незаконним. Країна висловила заперечення проти планів Брюсселя навести лад та передати заморожені активи російського центрального банку для відновлення України, попереджаючи, що поспішний крок може спричинити юридичні чи фінансові ризики.

Теги: Європейський союз гроші Україна

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