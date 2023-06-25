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Тендери часів війни: «Нафтогаз» купує елітну каву тоннами

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Тендери часів війни: «Нафтогаз» купує елітну каву тоннами
«Нафтогаз України» не проти викласти за каву майже 1 млн грн
фото з відкритих джерел

Компанія вимагає від постачальників стовідсоткову арабіку «зі смаком сухофруктів, шоколаду та горіхів»

21 червня компанія «Нафтогаз України» оголосила тендер на придбання 1507 кг кави очікуваною вартістю 949,4 тис. грн. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Тендерний банкет під час війни. Без матів не обійдеться».

Замовник хоче, щоб це була стовідсоткова арабіка зі смаком сухофруктів, шоколаду та горіхів. Уся продукція фасуватиметься у кілограмові пачки. Таким чином, за пачку кави замовник готовий викласти 630 грн.

Крім цього, як з’ясував «Главком», у лютому компанія вже купила 1125 кг кави за 488 тис. грн. Йшлося про преміум арабіку, кілограм якої тоді вартував 433,8 грн.

Перед Новим роком НАК також придбав преміум-арабіку на 191,9 тис. грн. Кілограм тоді вийшов за 469 грн. На тендер подалося п’ять учасників.

У листопаді 2022-го «Нафтогазу» підвезли ще 327 кг кави по 610 грн за кілограм.

Нагадаємо, що управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило 300 шкіряних барабанів в укриття. Як раніше повідомлялося, замість того, щоб закупити для укриттів меблі, системи вентиляції або необхідну питну воду, Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки за 130 тис. грн за штуку.

Крім того, Солом‘янська райдержадміністрація на 3 млн гривень закупила майже 1 тис. матів для укриттів за ціною у 3200 грн за штуку у той час, як вони коштують значно дешевше. 

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Теги: Нафтогаз України гроші держзакупівлі ProZorro

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Економіка

Тендери часів війни: «Нафтогаз» купує елітну каву тоннами
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