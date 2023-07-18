Головна Країна Політика
search button user button menu button

Верховна Рада хоче відновити контроль над витратами політичних партій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Верховна Рада хоче відновити контроль над витратами політичних партій
Ініціатори пропонують, аби протягом 90 днів із дня набуття законом чинності партії подали до НАЗК звіти за періоди дії карантинних обмежень та воєнного стану
фото з відкритих джерел

Законопроєкт (№ 9419-1) передбачає поновлення обов’язку партій подавати фінансові звіти, в тому числі за минулі роки

Група депутатів Верховної Ради України пропонує відновити обов’язкове звітування партій. Ініціатором законопроєкту виступив віцеспікер Олександр Корнієнко, а також «слуги»  Давид Арахамія, Олена Шуляк, голова фракції «Голос» Олександра Устінова та низка інших нардепів, пише рух «Чесно».

Як зазначається, ініціатори пропонують, аби протягом 90 днів із дня набуття законом чинності ці партії подали до НАЗК звіти за періоди дії карантинних обмежень та воєнного стану. Для партій, що не мають державного фінансування, строк складає 120 днів. Для перевірки НАЗК відводиться 60 днів, ще на 60 днів відтерміновується вступ у дію відповідних положень. Тобто на подання перших звітів можна очікувати до п’яти місяців.

«Я розумію, що відновлення звітування партій – це необхідний компонент продовження партійної реформи. На це є запит громадян, а також міжнародних партнерів. Кілька спроб відновити подання звітності провалились, але у пропонованому проєкті ми зійшлись на компромісних положеннях», – заявив віцеспікер Корнієнко.

Він переконаний, що законопроєкт має всі шанси успішно пройти комітет і потрапити до зали. Тобто парламент може відновити звітування партій уже цього року.

Крім того, пропонується вже з наступних парламентських виборів зменшити поріг для отримання права на державне фінансування з 5% голосів до 3%. Також партіям можуть надати можливість отримувати пасивний дохід від депозитів, в тому числі за рахунок держфінансування.

Як зазначає рух «Чесно», подібна ініціатива вже була у 2021 році. Тоді вказувалося на «технічний» ризик того, що отримані з депозитів кошти будуть надходити на рахунок для держфінансування. Це може значно ускладнити перевірки транзакцій. Зауваження можна виправити, врегулювавши, куди саме надходитимуть кошти.

Також законопроєкт № 9419-1 врегульовує звітування партіями, які втратили частину необхідної документації внаслідок бойових дій. За наявності документального підтвердження цього партії звільнятимуть від відповідальності за неповне подання інформації. Партії зможуть на власний розсуд подати квартальні або річні звіти.

«Вже четвертий рік ми не знаємо, хто фінансує партії. До того ж за цей час партії отримали майже 3 млрд гривень з державного бюджету. Тобто ми не знаємо, скільки партії отримують та на що саме витрачають ці гроші — це дискредитує всю реформу політичного фінансування. Тому відновлення обов’язкового подання звітів є критично важливим не лише для українського суспільства, а й для міжнародних партнерів», – пояснила лідерка руху «Чесно» Віта Думанська.

Законопроєкт є альтернативним до розробленої НАЗК та внесеної Денисом Шмигалем ініціативи № 9419, яка серед іншого пропонує зменшення розмірів державного фінансування. Обидва законопроєкти нині на етапі розгляду комітетом з питань правової політики.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило здійснення державного контролю за фінансами політичних партій

Читайте також: Фінансування партій з бюджету. Час відновити контроль
Теги: Верховна Рада гроші партії фінансування Давид Арахамія Олександр Корнієнко парламент Олена Шуляк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юристи світової компанії радять бізнесмену розійтися по-доброму: добровільно відмовитися від торгової марки, в яке він вмонтував ім’я сина
Маленька війна великої корпорації Бізнес і право
5 липня, 12:25
США активно дає військову допомогу Україні
Пентагон перевірив суму військової допомоги Україні і знайшов велику помилку 
22 червня, 07:49
Зеленський 1 липня підписав низку законів
Президент підписав закони, які спростять погашення кредитів постраждалим від війни українцям
1 липня, 20:47
Квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою терміналів для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника
Поповнення банківських карток через термінали: що зміниться із 1 серпня
3 липня, 11:57
Вартість одного китайського набору становила 5,5 тис. грн, українського – 690 грн
Китайський конструктор за 5,5 тис. грн в укриття Києва. Чиновники втрапили у черговий скандал
30 червня, 16:48
Історичний гастроном Colmado Múrria в Барселоні
Історичний магазин у Барселоні ввів плату для туристів: чим це зумовлено
13 липня, 17:15
На зв'язок із Києвом напросився Лукашенко, хоч із території саме його країни на столицю рухались колони техніки
Переговори з Росією: кому з політиків на WhatsApp подзвонив Лукашенко та як формували делегацію
12 липня, 14:30
Кілька сотень із близько 1 900 російських найманців покинули ЦАР
«Вагнерівці» покинули одну з африканських країн, яка причина
9 липня, 18:18
На купюрах стоятиме підпис голови Нацбанку Андрія Пишного
В Україні з’являться нові банкноти номіналом 1000 грн
14 липня, 20:13

Політика

Верховна Рада хоче відновити контроль над витратами політичних партій
Верховна Рада хоче відновити контроль над витратами політичних партій
Росія заявила про вихід із «зернової угоди»: Кулеба проводить термінові консультації з ООН
Росія заявила про вихід із «зернової угоди»: Кулеба проводить термінові консультації з ООН
«Використовує голод як інструмент»: Кулеба прокоментував вихід РФ із зернової угоди
«Використовує голод як інструмент»: Кулеба прокоментував вихід РФ із зернової угоди
Резніков повідомив, коли відбудеться нове засідання у форматі «Рамштайн»
Резніков повідомив, коли відбудеться нове засідання у форматі «Рамштайн»
Як витрачати бюджет під час війни? Партія Порошенка пропонує запровадити мораторій
Як витрачати бюджет під час війни? Партія Порошенка пропонує запровадити мораторій
США виділяють Україні гуманітарну допомогу на $500 млн
США виділяють Україні гуманітарну допомогу на $500 млн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Підрив Кримського моста. Як Путіну доповідали «гарні» новини (відео)
20K
Контрнаступ ЗСУ уповільнюється. Міноборони назвало причину
18K
Речник проєкту «Хочу жити» розповів, як росіяни здаються у полон
16K
Підрив Кримського моста. Окупанти екстрено будуватимуть тимчасову переправу
15K
Вихід із зернової угоди – «чорний лебідь» для Росії
12K
Чи буде Росія топити військовий флот Туреччини?

Новини

Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Сьогодні, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту