Верховна Рада хоче відновити контроль над витратами політичних партій

Законопроєкт (№ 9419-1) передбачає поновлення обов’язку партій подавати фінансові звіти, в тому числі за минулі роки

Група депутатів Верховної Ради України пропонує відновити обов’язкове звітування партій. Ініціатором законопроєкту виступив віцеспікер Олександр Корнієнко, а також «слуги» Давид Арахамія, Олена Шуляк, голова фракції «Голос» Олександра Устінова та низка інших нардепів, пише рух «Чесно».

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Як зазначається, ініціатори пропонують, аби протягом 90 днів із дня набуття законом чинності ці партії подали до НАЗК звіти за періоди дії карантинних обмежень та воєнного стану. Для партій, що не мають державного фінансування, строк складає 120 днів. Для перевірки НАЗК відводиться 60 днів, ще на 60 днів відтерміновується вступ у дію відповідних положень. Тобто на подання перших звітів можна очікувати до п’яти місяців.

«Я розумію, що відновлення звітування партій – це необхідний компонент продовження партійної реформи. На це є запит громадян, а також міжнародних партнерів. Кілька спроб відновити подання звітності провалились, але у пропонованому проєкті ми зійшлись на компромісних положеннях», – заявив віцеспікер Корнієнко.

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Він переконаний, що законопроєкт має всі шанси успішно пройти комітет і потрапити до зали. Тобто парламент може відновити звітування партій уже цього року.

Крім того, пропонується вже з наступних парламентських виборів зменшити поріг для отримання права на державне фінансування з 5% голосів до 3%. Також партіям можуть надати можливість отримувати пасивний дохід від депозитів, в тому числі за рахунок держфінансування.

Як зазначає рух «Чесно», подібна ініціатива вже була у 2021 році. Тоді вказувалося на «технічний» ризик того, що отримані з депозитів кошти будуть надходити на рахунок для держфінансування. Це може значно ускладнити перевірки транзакцій. Зауваження можна виправити, врегулювавши, куди саме надходитимуть кошти.

Також законопроєкт № 9419-1 врегульовує звітування партіями, які втратили частину необхідної документації внаслідок бойових дій. За наявності документального підтвердження цього партії звільнятимуть від відповідальності за неповне подання інформації. Партії зможуть на власний розсуд подати квартальні або річні звіти.

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«Вже четвертий рік ми не знаємо, хто фінансує партії. До того ж за цей час партії отримали майже 3 млрд гривень з державного бюджету. Тобто ми не знаємо, скільки партії отримують та на що саме витрачають ці гроші — це дискредитує всю реформу політичного фінансування. Тому відновлення обов’язкового подання звітів є критично важливим не лише для українського суспільства, а й для міжнародних партнерів», – пояснила лідерка руху «Чесно» Віта Думанська.

Законопроєкт є альтернативним до розробленої НАЗК та внесеної Денисом Шмигалем ініціативи № 9419, яка серед іншого пропонує зменшення розмірів державного фінансування. Обидва законопроєкти нині на етапі розгляду комітетом з питань правової політики.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило здійснення державного контролю за фінансами політичних партій