Окружний суд Нью-Йорка визнав, що гроші російського «Промінвестбанку» належать Україні

Йдеться про понад $2 млн та більше ніж € 36,6 млн

Окружний суд Нью-Йорка визнав, що Україні належить понад $2 млн США та понад €36,6 млн, що заарештовані на рахунках «Промінвестбанку» в США. Про це повідомили у фонді гарантування вкладників фізичних осіб.

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Гроші належали «Акціонерному комерційному промислово-інвестиційному банку», який є дочірньою компанією компанії «Веб.РФ». Кошти були на рахунку нью-йоркського банку Mellon.

У листопаді 2022 року громадяни США, які постраждали від дій екстремістського руху «Талібан» у Афганістані претендували на ці гроші. Суд встановив зв’язки Росії з «Талібаном», відтак визнав за позивачами право на кошти російського «Промінвестбанку».

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«Проте Фонду гарантування вдалося довести в Окружному суді м. Нью-Йорка, що згадані позивачі не можуть претендувати на кошти Банку, оскільки на момент ініціювання судом списання цих коштів їх власником була вже Україна, а не держава-агресор», – йдеться у повідомленні.

Корпоративні права банку в Україні були націоналізовані в 2022 році в межах вилучення російських активів після початку повномасштабного вторгнення.

Окружний суд Нью-Йорка 12 липня 2023 року ухвалив рішення щодо блокування вилучення російських грошей на користь позивачів. Кошти «Промінвестбанку» лишаються заблокованими на рахунках банку Mellon.

Нагадаємо, Україна отримає $1,5 млрд позики від Світового банку під гарантії уряду Японії. Відповідну угоду підписали Світовий банк і Мінфін під час зустрічі з Віцепрезиденткою Світового банку Антонеллою Бассані.

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