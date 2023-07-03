Суд обрав запобіжний захід нардепу Алєксєєву
Суд визначив можливість внесення застави у розмірі понад 2 млн грн
Сьогодні, 3 липня, суд у Львові обрав запобіжний захід народному депутату Сергію Алєксєєву, якого підозрюють у шахрайстві. Про це повідомляє пресслужа Офісу генерального прокурора.
«За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора Личаківський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.
Прокуратура повідомляє, що суд визначив можливість внесення застави у розмірі понад 2 млн гривень.
Нагадаємо, нардепка Софія Федина наголошує, що суд над Сергієм Алєксєєвим – це «вистава, щоб відволікти людей від реальних проблем і реальної зради інтересів держави».
Як повідомлялося, що 30 червня Служба безпеки заявила, що спільно з Державним бюро розслідувань задокументувала злочинні дії одного із чинних народних депутатів України, який начебто вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн. За $50 тис. нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Проте правоохоронці не називають прізвища політика, якого вони звинувачують у злочині.
Також «Європейська Солідарність» заявила про проведення обшуків у народного депутата Сергія Алєксєєва і називає це продовження спрямованих провокацій і тиску на представників своєї партії. Згодом нардеп прокоментував обшук.
Адвокат нардепа Сергія Алєксєєва Євген Солодкий наголошує, що процесуальні дії відбувалися із порушеннями, а сам Алєксєєв переконаний, що СБУ затіяла справу проти нього з метою політичного переслідування.
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