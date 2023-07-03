Головна Країна Політика
search button user button menu button

Суд обрав запобіжний захід нардепу Алєксєєву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд обрав запобіжний захід нардепу Алєксєєву
Алєксєєв переконаний, що СБУ затіяла справу проти нього з метою політичного переслідування
фото: Сергій Алєксєєв/Facebook

Суд визначив можливість внесення застави у розмірі понад 2 млн грн

Сьогодні, 3 липня, суд у Львові обрав запобіжний захід народному депутату Сергію Алєксєєву, якого підозрюють у шахрайстві. Про це повідомляє пресслужа Офісу генерального прокурора.

«За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора Личаківський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

Прокуратура повідомляє, що суд визначив можливість внесення застави у розмірі понад 2 млн гривень.

Нагадаємо, нардепка Софія Федина наголошує, що суд над Сергієм Алєксєєвим – це «вистава, щоб відволікти людей від реальних проблем і реальної зради інтересів держави».

Як повідомлялося, що 30 червня Служба безпеки заявила, що спільно з Державним бюро розслідувань задокументувала злочинні дії одного із чинних народних депутатів України, який начебто вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн. За $50 тис. нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Проте правоохоронці не називають прізвища політика, якого вони звинувачують у злочині.

Також «Європейська Солідарність» заявила про проведення обшуків у народного депутата Сергія Алєксєєва і називає це продовження спрямованих провокацій і тиску на представників своєї партії. Згодом нардеп прокоментував обшук. 

Адвокат нардепа Сергія Алєксєєва Євген Солодкий наголошує, що процесуальні дії відбувалися із порушеннями, а сам Алєксєєв переконаний, що СБУ затіяла справу проти нього з метою політичного переслідування.

Теги: обшук Європейська солідарність суд гроші політика прокурор вистава

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Українська дипломатія заходить на чергове коло кризи»
Чому політичні призначення послів вже не дивують
19 червня, 07:53
Санкції на Шакутіна наклали після президентських виборів у Білорусі 2020 року
Суд ЄС відхилив позов соратника Лукашенка про зняття санкцій
7 червня, 15:20
Останнім часом у Мельбурні відбуваються протести неонацистів і контрпротести
Загальнодержавна заборона: як влада Австралії каратиме за нацистську символіку
9 червня, 05:06
Співробітника режимного оборонно-промислового підприємства засудили на дев'ять років
Росія покарала науковця, який розробляв ядерну зброю
21 червня, 16:05
Ціна на картоплю торішнього врожаю варіюється в межах 9-12 грн/кг
В Україні злетіли ціни на популярний овоч
23 червня, 17:35
У Польщі можна розраховувати на різні варіанти сезонной роботи
Аніматор, офіціантка, будівельник: скільки можна заробити за сезон у Польщі
14 червня, 17:20
До вироку суду засуджений перебував під вартою
На Хмельниччині через ревнощі чоловік отримав довічне ув'язнення
16 червня, 18:15
За даними родичів полонених, серед тих, кого зараз судять, є кілька цивільних, хоча в Росії вважають усіх затриманих військовими
Суд над полоненими «азовцями»: що відомо про увʼязнених українців (фото)
20 червня, 10:39
ПВК «Вагнер» отримала від російської влади понад 858 мільярдів рублів (257,4 мільярда гривень)
Які кошти виділила Росія на армію Пригожина? Російський пропагандист викрив брехню Путіна
Вчора, 13:36

Політика

Суд обрав запобіжний захід нардепу Алєксєєву
Суд обрав запобіжний захід нардепу Алєксєєву
Зупинити Путіна. Ексголова МЗС пояснив, як Києву зацікавити Пекін
Зупинити Путіна. Ексголова МЗС пояснив, як Києву зацікавити Пекін
Візит директора ЦРУ: Зеленський прокоментував зустріч із главою розвідки США
Візит директора ЦРУ: Зеленський прокоментував зустріч із главою розвідки США
Війна не закінчиться, поки Крим буде під окупацією – Зеленський
Війна не закінчиться, поки Крим буде під окупацією – Зеленський
Справа нардепа Алєксєєва: соратниця пояснила, що відбувається
Справа нардепа Алєксєєва: соратниця пояснила, що відбувається
Якою буде Росія після розпаду? Прогноз Данілова
Якою буде Росія після розпаду? Прогноз Данілова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Партизани виявили ешелон із сучасними російськими танками (фото)
30K
Міноборони РФ і Z-блогери посварилися через український десант під Херсоном – ISW
29K
Посланець Папи Римського після візиту до Москви зробив заяву
19K
У Дніпрі в фонтані плавав величезний пітон
18K
У Сумах пролунали вибухи: пошкоджено багатоповерхівку
15K
ЗСУ розповіли, яку зброю росіяни почали використовувати значно менше

Новини

Партизани виявили ешелон із сучасними російськими танками (фото)
Сьогодні, 08:07
Окупанти намагаються стримати наступ ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 07:06
У Нідерландах чоловік понівечив будівлю посольства Білорусі
Вчора, 12:46
ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
30 червня, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту