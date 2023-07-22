Закупівля «Нафтогазом» газу у приватних видобувників дало їм змогу інвестувати у нові буріння – Асоціація

З 26 квітня «Нафтогаз» купив у приватних видобувників та трейдерів 740 млн кубометрів газу

«Це питання енергетичної безпеки України»

Завдяки закупівлі «Нафтогазом» газу у приватних газовидобувників компанії зможуть інвестувати в нові бурові та ремонтні роботи, а також сплачувати роялті до державного та місцевого бюджетів.

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Про це повідомив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

За його словами, з 26 квітня «Нафтогаз» купив у приватних видобувників та трейдерів 740 млн кубометрів газу. Петренко зауважив, що ця подія була вирішальною для газовидобувних компаній, оскільки вони отримали змогу продавати газ у прозорий ринковий спосіб.

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«Продаж газу на біржі дозволяє компаніям інвестувати в нові бурові та ремонтні роботи, сплачувати роялті до державного та місцевих бюджетів, планувати нові проекти», – сказав він.

Петренко наголосив, що це також корисно для «Нафтогазу», який може купувати вітчизняний газ, а не імпортувати його із-за кордону.

«Це питання енергетичної безпеки України, і ми бачимо, що «Нафтогаз» практично намагається зробити все можливе, щоб не імпортувати газ», – додав він.

Нагадаємо, Українська енергетична біржа позитивно оцінює вихід «Нафтогазу» на торги