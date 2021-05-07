«Чернівцігаз» замінить своїм клієнтам газове обладнання та додаткові прилади

«Чернівцігаз» замінить своїм клієнтам газове обладнання та додаткові приладиновини компаній
Вже двісті клієнтів «Чернівцігазу» замовили реконструкцію системи газопостачання
З початку року 198 клієнтів «Чернівцігазу» замовили комплексну послугу з реконструкції газових мереж, з них отримали послугу – 110. Найбільше звернень стосується заміни застарілого газового обладнання на енергоефективне.
Реконструкція – це комплекс робіт, який виконує газорозподільна компанія «Чернівцігаз», якщо клієнту потрібно змінити місце розташування газового лічильника, котла, колонки, замінити обладнання на потужніше, або ж встановити додаткові газові прилади чи змінити розташування газових мереж.
Реконструкція передбачає кілька етапів: виготовлення технічних умов, виготовлення проєктного рішення, припинення газопостачання (оскільки відбувається втручання в діючу газову мережу). Далі відбуваються будівельно-монтажні роботи (демонтаж/монтаж мережі), перевірка на міцність, герметичність новозбудованого газопроводу, приймання в експлуатацію і пуск газу на газові прилади.
Споживачі мають здійснювати заміну газового обладнання виключно за допомогою ліцензованих фахівців – самовільне втручання у систему газопостачання заборонене законом.
«Відповідно до чинного законодавства, підрядні організації, які мають ліцензію, з усього спектру робіт передбачених реконструкцією, можуть виконувати лише проєктування та будівельно-монтажні роботи. Наша компанія надає комплексну послугу з реконструкції: від технічних умов, підбору обладнання до пуску газу. Це дозволяє значно зекономити час і кошти клієнта. Адже не потрібно самостійно контролювати усі процеси реконструкції, подавати додатково заяви, після роздільного виконання етапів робіт», - пояснює директор з капітального будівництва АТ «Чернівцігаз» Юрій Королюк.
Клієнту потрібно лише один раз звернутися до 104.ua Клієнтського простору із заявою на реконструкцію, надати пакет документів і чекати, доки фахівці виконають усі роботи. Кожного клієнта супроводжує персональний менеджер, який допоможе підібрати енергоефективне обладнання, яке дозволить заощадити до 30% газу при споживанні. Окрім того, клієнт у телефонному режимі завжди може отримати інформацію про стан виконання робіт за його проєктом.
Акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Чернівцігаз» експлуатує 8 788 км. газопроводів. У 2020 році підприємство протранспортувало близько 254,5 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та більше 3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1100 осіб.
Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.