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Чим більше кораблів йтиме нашим морським коридором, тим нижчими будуть ставки страхування – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Чим більше кораблів йтиме нашим морським коридором, тим нижчими будуть ставки страхування – експерт
Експерт зауважив, що процедури державного страхування і компенсаторних механізмів напрацювання потрібно дуже пришвидшувати
фото з відкритих джерел

Морський коридор набирає обертів, тому ставки страхування знижуються – Буряченко

Український морський коридор набирає обертів: все більше кораблів йдуть до портів Великої Одеси. Відповідно, наша країна отримує більше коштів, промисловість та аграрний сектор мають можливість розвивати та нарощувати виробництво. Водночас, ставки страхування для кораблів лишаються доволі високими – їх зниженню передусім сприятиме забезпечення безпеки судноплавства, та кількість суден у коридорі.

Про це розповів кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. 

«Чим вигідніше буде працювати через одеські порти – тим більше одразу піде трейдерів. Тому передусім, потрібно більше ППО, а також робота з постійним розмінуванням цього морського коридору. Надзвичайно важливо, щоб судновласники повірили в безпечність цього маршруту. Чим більша буде довіра – тим менші будуть ставки страхування. Чим менші будуть ставки страхування, тим більше трейдери зможуть заробляти», – пояснив Буряченко.

За його словами, на початку роботи нашого коридору ставки страхування були дуже високими: доходило до 5%, плюс платили ще до 1,5% так званих ризиків для екіпажу. І в сумі це була дуже серйозна історія, яка серйозно блокувала рух суден до наших берегів.

«Потім уряд проголосив ініціативу про частину державного страхування, і це, в принципі, зрушило лід у цьому процесі. А зараз уже, коли пройшло понад 40 суден, ставка від 4-5% понизилася до 1,5%. Тобто, чим більше йде суден, чим більша тоннажність – тим відповідно ставка страхування буде меншою, а отже – ще більше компаній світових повірять, що цей коридор є безпечним. Тобто, тут пряма пропорційна залежність», – переконаний експерт.

Водночас він зауважив, що процедури державного страхування і компенсаторних механізмів напрацювання потрібно дуже пришвидшувати. Але насправді навіть сама ініціатива допомогла активізувати ці процеси.

«Про страхування суден говорив прем’єр-міністр, про це говорили в Міністерстві інфраструктури. Вони дали основний сигнал нашим іноземним партнерам, що українська держава ці механізми розробляє, і процес пішов динамічніше. А далі вже комерційні структури почали знижувати ставки», – резюмував Буряченко.

Як відомо, тимчасовим морським коридором до портів Великої Одеси станом на 22 жовтня пройшли вже 45 суден загальним дедвейтом 1,764 млн тонн, із яких 25 вийшли завантаженими і успішно подолали зворотний шлях. Днями мінно-тральна група зі складу ВМС Болгарії та Румунії розпочали роботу зі знешкоження мін у акваторії Чорного моря поблизу берегів Болгарії, на маршруті нового українського морського коридору.

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