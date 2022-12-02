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Болгарія визначилась з тим, яку саме військову допомогу надаватиме Україні

Ігор Федик
glavcom.ua
Болгарія визначилась з тим, яку саме військову допомогу надаватиме Україні
Болгарія надасть Україні легке стрілецьке озброєння і боєприпаси
фото з відкритих джерел

Військова допомога Україні буде здійснюватись двома шляхами

Уряд Болгарії затвердив підготовлений Міністерством оборони країни перелік військової допомоги Україні. Про це, як повідомив кореспондент «Главкому», йдеться в рішенні, опублікованому в інформаційній системі правової інформації болгарського уряду.

В рішенні уряду Болгарії «Про затвердження проекту угоди між Міністерством оборони Республіки Болгарія та Міністерством оборони України щодо безкоштовного надання зброї, техніки та боєприпасів та пропозиції до Національних зборів і щодо надання військової та військово-технічної підтримки Україні» зазначається, що військова допомога Україні буде здійснюватись двома шляхами.

Перший полягає в укладенні з українською стороною договору про надання озброєння, техніки та боєприпасів в об’ємі та за номенклатурою вказаною в окремому додатку до рішення, який має гриф «конфіденційно». Другий механізм допомоги Україні полягає в участі Болгарії у Місії Європейського Союзу з військової допомоги Україні (EUMAM UA). В рамках даної участі, зокрема, пропонується дозволити участь одного штабного офіцера для посилення підрозділу з планування та проведення військових місій та операцій ЄС у Бельгії, до 5 військовослужбовців у Багатонаціональному командуванні ЄС із загальної військової підготовки в Польщі та/або Багатонаціональному командуванні зі спеціалізованої підготовки у ФРН, а також до 50 військовослужбовців для підготовки українських військових на території держав-членів ЄС та/або в Болгарії. Крім того, пропонується дозволити проживання в Болгарії протягом року до 60 українським військовослужбовцям для участі в заходах з підготовки бойових медиків.

Зі свого боку, коментуючи рішення уряду, виконуючий обов’язки міністра економіки Болгарії Нікола Стоянов зазначив, що Україні буде надано легке стрілецьке озброєння і боєприпаси. При цьому він уточнив, що надання військової допомоги відбуватиметься на основі рішення парламенту.

«Ми надамо Україні допомогу відповідно до можливостей болгарської армії, як це ухвалили депутати. Те, чим ми допомагаємо – це те, чим ми можемо собі дозволити допомогти на даний момент», – додав Стоянов.

Раніше повідомлялося, що Болгарія задіє десяток літаків для передачі військової допомоги Україні.

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Теги: Болгарія ЗСУ допомога ЗСУ війна

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