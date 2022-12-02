Болгарія визначилась з тим, яку саме військову допомогу надаватиме Україні
Військова допомога Україні буде здійснюватись двома шляхами
Уряд Болгарії затвердив підготовлений Міністерством оборони країни перелік військової допомоги Україні. Про це, як повідомив кореспондент «Главкому», йдеться в рішенні, опублікованому в інформаційній системі правової інформації болгарського уряду.
В рішенні уряду Болгарії «Про затвердження проекту угоди між Міністерством оборони Республіки Болгарія та Міністерством оборони України щодо безкоштовного надання зброї, техніки та боєприпасів та пропозиції до Національних зборів і щодо надання військової та військово-технічної підтримки Україні» зазначається, що військова допомога Україні буде здійснюватись двома шляхами.
Перший полягає в укладенні з українською стороною договору про надання озброєння, техніки та боєприпасів в об’ємі та за номенклатурою вказаною в окремому додатку до рішення, який має гриф «конфіденційно». Другий механізм допомоги Україні полягає в участі Болгарії у Місії Європейського Союзу з військової допомоги Україні (EUMAM UA). В рамках даної участі, зокрема, пропонується дозволити участь одного штабного офіцера для посилення підрозділу з планування та проведення військових місій та операцій ЄС у Бельгії, до 5 військовослужбовців у Багатонаціональному командуванні ЄС із загальної військової підготовки в Польщі та/або Багатонаціональному командуванні зі спеціалізованої підготовки у ФРН, а також до 50 військовослужбовців для підготовки українських військових на території держав-членів ЄС та/або в Болгарії. Крім того, пропонується дозволити проживання в Болгарії протягом року до 60 українським військовослужбовцям для участі в заходах з підготовки бойових медиків.
Зі свого боку, коментуючи рішення уряду, виконуючий обов’язки міністра економіки Болгарії Нікола Стоянов зазначив, що Україні буде надано легке стрілецьке озброєння і боєприпаси. При цьому він уточнив, що надання військової допомоги відбуватиметься на основі рішення парламенту.
«Ми надамо Україні допомогу відповідно до можливостей болгарської армії, як це ухвалили депутати. Те, чим ми допомагаємо – це те, чим ми можемо собі дозволити допомогти на даний момент», – додав Стоянов.
Раніше повідомлялося, що Болгарія задіє десяток літаків для передачі військової допомоги Україні.
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