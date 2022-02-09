Ціна на газ у Європі знизилася

Ціна газу в Європі впала нижче за $900 за тисячу кубів

Ціни ф'ючерсів на газ у Європі знизилися до $891 за тисячу кубометрів

Ціни ф'ючерсів на газ у Європі до закриття торгів втратили два відсотки та знизилися майже до $890 за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

Вартість березневих контрактів на відкритті сесії піднялася вище за $865, після чого знизилася до $860,5 – це ціновий мінімум торгів.

Потім котирування уповільнили темпи зниження та почали зростати, досягнувши $911,8. Ціна закриття становила $891,7.

Раніше верховний представник Євросоюзу (ЄС) із закордонних справ та безпеки Жозеп Боррель оцінив зростання цін на природний газ у європейських країнах. За його даними, порівняно з 2021 роком природний газ подорожчав у шість-десять разів.

Варто зазначити, що РФ у січні обвалила транзит газу через Україну.

Раніше Європейський Союз розробив план дій на випадок, якщо Росія припинить поставки газу до Європи. Так, ЄС розглядає можливість співпраці з США, Катаром і Азербайджаном з питання поставок газу в разі, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити їх.

Також Єврокомісія назвала одну з причин високих цін на газ.