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    Ціна на газ у Європі знизилася

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    Ціна газу в Європі впала нижче за $900 за тисячу кубів - Ціна на газ у Європі знизилася
    Ціна газу в Європі впала нижче за $900 за тисячу кубів
    фото з відкритих джерел

    Ціни ф'ючерсів на газ у Європі знизилися до $891 за тисячу кубометрів

    Ціни ф'ючерсів на газ у Європі до закриття торгів втратили два відсотки та знизилися майже до $890 за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

    Вартість березневих контрактів на відкритті сесії піднялася вище за $865, після чого знизилася до $860,5 – це ціновий мінімум торгів.

    Потім котирування уповільнили темпи зниження та почали зростати, досягнувши $911,8. Ціна закриття становила $891,7.

    Раніше верховний представник Євросоюзу (ЄС) із закордонних справ та безпеки Жозеп Боррель оцінив зростання цін на природний газ у європейських країнах. За його даними, порівняно з 2021 роком природний газ подорожчав у шість-десять разів.

    Варто зазначити, що РФ у січні обвалила транзит газу через Україну.

    Раніше Європейський Союз розробив план дій на випадок, якщо Росія припинить поставки газу до Європи. Так, ЄС розглядає можливість співпраці з США, Катаром і Азербайджаном з питання поставок газу в разі, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити їх.

    Також Єврокомісія назвала одну з причин високих цін на газ.

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    Теги: ЄС Росія США газ Єврокомісія ціни транзит
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    Ціна на газ у Європі знизилася