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    Вдвічі менше, ніж за контрактом. РФ у січні обвалила транзит газу через Україну

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    Транзит&nbsp;природного газу&nbsp;через ГТС України у січні становив лише 1,66 млрд кубометрів - Вдвічі менше, ніж за контрактом. РФ у січні обвалила транзит газу через Україну
    Транзит природного газу через ГТС України у січні становив лише 1,66 млрд кубометрів
    фото з відкритих джерел

    У січні відновився транзит природного газу в балканському напрямку, проте істотно скоротилися поставки в Словаччину і Польщу

    Транзит природного газу з РФ через українську газотранспортну систему (ГТС) у січні 2022 року скоротився на 57% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 1,66 млрд кубометрів. Про це повідомляє «Оператор ГТС України».

    Відзначається, що в січні відновився транзит природного газу в балканському напрямку, проте істотно скоротилися поставки в Словаччину і Польщу.

    Транзитні обсяги до Словаччини склали 1,04 млрд кубометрів, що на 53% нижче показників січня 2021 року. При цьому поставки до Словаччини становлять 62,5% від загальних обсягів транзиту.

    На 1,3% збільшився транзит до Молдови та склав 398 млн кубів у порівнянні з січнем 2021 року. Також у 2022 році відновився транзит до Румунії в обсязі 116 млн кубометрів газу (-24,6% до січня 2021 року). Транзит до Польщі скоротився і склав 110 млн кубів (-66% до січня 2021 року).

    Графіка: tsoua.com

    Графіка: tsoua.com

    «У результаті середньодобові обсяги транспортування російського газу через територію України в січні скоротилися на 57% до 53,7 млн кубометрів, в порівнянні з січнем 2021 року. Це істотно нижче мінімального заброньованого обсягу, згідно з чинною транзитною угодою», – йдеться в повідомленні.

    До слова, Європейський Союз розробив план дій на випадок, якщо Росія припинить поставки газу до Європи. Так, ЄС розглядає можливість співпраці з США, Катаром і Азербайджаном з питання поставок газу в разі, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити їх.

    Раніше Єврокомісія назвала одну з причин високих цін на газ.

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    Теги: ЄС Росія газ Європа транзит Україна ГТС
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    Вдвічі менше, ніж за контрактом. РФ у січні обвалила транзит газу через Україну