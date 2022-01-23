Єврокомісія назвала одну з причин високих цін на газ

Останнім часом котирування палива досягали історичних максимумів, що вплинуло на тарифи в Євросоюзі

Єврокомісарка Кадрі Сімсон назвала геополітичну напруженість однією із причин високих цін на газ. Про це вона заявила на прес-конференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів енергетики країн ЄС.

«У короткостроковій перспективі ми стикаємося із надзвичайно високими цінами на енергоносії, це тенденція, що посилюється геополітичною напруженістю», – сказала вона.

Як зазначила єврокомісарка, останнім часом котирування палива досягали історичних максимумів, що побічно впливало на тарифи в Євросоюзі, в результаті чого споживачі і промисловість зіткнулися з труднощами при оплаті рахунків.

Вона додала, що ЄС прийняв для громадян заходи підтримки в розмірі €21 млрд.

До закриття торгів у п'ятницю ціни ф'ючерсів на газ в Європі переступили поріг в $900 за тис. кубометрів. Вартість найближчих ф'ючерсів за індексом голландського TTF на відкритті торгів трохи перевищила $880. В кінці грудня котирування досягали історичного максимуму в $2190,4 за тис. кубометрів, після чого перейшли до корекційного зниження. У першій половині січня розрахункова ціна ф'ючерсів демонструвала нестабільну динаміку.

Експерти пов'язували зростання вартості газу з декількома факторами: низьким рівнем заповненості європейських підземних сховищ (після тривалої холодної зими і спекотного літа), обмеженням пропозиції з боку основних постачальників і високим попитом на зріджений природний газ в Азії.

Нагадаємо, парламент Республіки Молдова запровадив надзвичайний стан через погрози «Газпрому» припинити газопостачання.

Також стало відомо, що Російська Федерація може наростити поставки газу до Європи. Але для цього сторонам треба укласти довгострокові контракти.

За словами російського віце-прем'єра Олександра Новака, Москва готова поставляти більше газу до Європи, але має бути зрозуміла збутова політика, оскільки інвестиції у видобуток вимагають час, щоб окупитися.

Напередодні в «Газпромі» заявили, що з підземних сховищ газу (ПСГ) у Європі було вибрано вже понад половину запасів палива.

Зазначимо, Путін прямо пояснив Європі, коли пустить газ.

Також повідомлялося, що «Газпром» втішений: так мало газу посеред зими в України ще ніколи не було.

Нагадаємо, голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко назвав дуже ймовірним те, що російський «Північний потік-2» не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі.

До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону. 29 грудня стало відомо, що біржова ціна на газ в Україні за тиждень знизилася на 11%.

Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.

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