Що робити державі із рекордним подорожчанням газу? Думки керівників підприємств

Багато галузей виробництва потребують державної підтримки

Через рекордне подорожчання газу, ситуація, що склалася у багатьох галузях вітчизняного виробництва є досить загрозливою. Особливо помітні проблеми у тих галузях виробництва, де частка вартості газу є суттєвою частиною собівартості продукції. В матеріалі «Главкома» «50 гривень за куб газу. Як бізнес виживає в шокових умовах» представники харчової та хімічної промисловості розповіли, які кроки держави дозволили би мінімізувати втрати для економіки та уникнути зупинки підприємств.

Перший віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів, заступник генерального директора холдингової компанії «Хлібні інвестиції» Олександр Тараненко вітає ініціативу уряду про продаж газу внутрішнього видобутку за пільговою ціною . Він зазначив, що представники хлібопекарської галузі сподіваються, що пільгова ціна на газ становитиме хоча б близько 20 тис. грн за тисячу кубометрів.

Молочна галузь окрім зниження ціни на газ до рівня 20 тис. грн за тисячу кубометрів потребує розробки та впровадження комплексної державної програми підтримки, вважає голова наглядової ради групи компаній «Молочний альянс» Сергій Вовченко.

«На даному етапі необхідне використання природного газу українського видобутку за розумними цінами та надання податкових пільг з ПДВ по всьому ланцюжку: сировина – переробка – реалізація. Зараз вийти у плюс можна, якщо вартість газу матиме до 20 тис. грн за тисячу кубометрів, а ціну на сировину – мінус 7%», – зазначив він.

Президент асоціації «Теплиці України», перший заступник голови правління комбінату «Тепличний» погоджується із необхідністю використовувати природний газ власного видобутку. Також він наголошує на необхідності для держави створити альтернативні джерела постачання, крім спотових.

Зі свого боку президент Спілки хіміків України Олексій Голубов наголосив, що для безперебійної роботи підприємств із виробництва добрив їм необхідно отримати від Міненерго товарний кредит – 750 млн кубометрів газу, який буде повернуто у червні, коли вартість газу знизиться. Відповідні пропозиції вже направлені в Мінагрополітики, наразі очікується відповідне рішення Міністерства енергетики.

Нагадаємо, 15 січня почала діяти постанова уряду про продаж за пільговою ціною 20% газу українського видобутку підприємствам, які виробляють соціально значущі продукти харчування. Як вже повідомляв «Главком», до списку виробників продовольства, які отримуватимуть пільговий газ, потрапило 7 тис. підприємств.

17 січня Українська енергетична біржа провела перші торги з продажу природного газу власного видобутку, до них були допущені перші 100 виробників соціальних продуктових товарів. Продавці представили 137 лотів, зі стартовими цінами від 6154 до 17770 грн за тис. кубометрів (середня пільгова ціна на газ склала 11,6 тис. грн). Для порівняння ринкові ціни сьогодні в 4-5 разів вищі. Пільги діятимуть для покупців у період карантину, але не довше ніж до 1 травня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що українські виробники скла зупиняють роботу через ціни на газ.

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