ЄС готовий до припинення поставок газу з Росії, – Боррель

ЄС готовий обговорювати з США, Катаром і Азербайджаном питання поставок газу

Європейський Союз розробив план дій на випадок, якщо Росія припинить поставки газу до Європи. Про це у своєму блозі повідомив віце-президент Європейської Комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, ЄС розглядає можливість співпраці з США, Катаром і Азербайджаном з питання поставок газу в разі, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити їх.

«Ми готові на випадок, якщо дипломатія зазнає невдачі, і ми розглядаємо всі варіанти», – написав Боррель.

Також в ЄС підготували відповідні заходи, які завдадуть «серйозної шкоди» російській економіці і фінансовій системі.

«Ми також розглядаємо заходи експортного контролю, які мали б більш довгостроковий ефект, оскільки відмовляють Росії в продуктах, необхідних їй для реалізації її стратегічних амбіцій», – зазначив він.

Боррель нагадав, що Євросоюз не відмовиться від своєї підтримки суверенітету України, її територіальної цілісності та її права на самовизначення.

«Україна – наш партнер і сусід: її безпека – це наша безпека», – підкреслив він.

Як відомо, запаси газу в Україні стрімко зменшуються.

Напередодні Єврокомісія назвала одну з причин високих цін на газ. Нагадаємо, парламент Республіки Молдова запровадив надзвичайний стан через погрози «Газпрому» припинити газопостачання.

Також стало відомо, що Російська Федерація може наростити поставки газу до Європи. Але для цього сторонам треба укласти довгострокові контракти.

Минулого тижня в «Газпромі» заявили, що з підземних сховищ газу (ПСГ) у Європі було вибрано вже понад половину запасів палива. Зазначимо, Путін прямо пояснив Європі, коли пустить газ.

Також повідомлялося, що «Газпром» втішений: так мало газу посеред зими в України ще ніколи не було.

Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.

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