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    Економіка та фінанси

    Ціни на електроенергію мають покривати собівартість імпорту вугілля, – експерт «Центру Разумкова»

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    У травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива - Ціни на електроенергію мають покривати собівартість імпорту вугілля, – експерт «Центру Разумкова»
    У травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива

    «Встановлення ринкової ціни на електроенергію в серпні відкрило шлях першому кораблю з вугіллям з США», – Омельченко

    Оптова ціна на електроенергію в Україна повинна покривати витрати виробників електроенергії на закупівлю палива, в тому числі по імпорту.

    Про це повідомив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

    «За ціни вугілля у 3150 грн/т точка беззбитковості роботи ТЕС знаходиться на рівні 2-2,2 грн/кВт*год. Така ціна – це мінімально необхідний рівень, при збереженні якого можна сподіватися на подальшу купівлю вугілля», – зазначив Омельченко.

    Він наголосив, що саме встановлення нормальної ринкової ціни на електроенергію в серпні відкрило шлях першому кораблю з вугіллям для України з США.

    «У цьому контексті важливо дотримуватися, насамперед, економічних, а не популістських підходів щодо регулювання ринку е/е», – наголосив Омельченко.

    Нагадаємо, у травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.

    Зокрема компанія ДТЕК почала поставки вугілля з Польщі, підписавши договір про імпорт 320 тис. Т. 27 серпня ДТЕК і «Центренерго» домовилися про початок імпорту вугілля з США. Перша партія 75 тис. тонн прибуде в Україну в найближчі місяці. В ДТЕК імпорт вугілля назвали крайнім та тимчасовим заходом для підтримки стабільної роботи енергосистеми, назвавши українське вугілля - ключовим пріоритетом.

    Теги: ТЕС США вугілля імпорт ТЕЦ ДТЕК Центренерго
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    Ціни на електроенергію мають покривати собівартість імпорту вугілля, – експерт «Центру Разумкова»