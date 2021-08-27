Вживані автомобілі подорожчають. Коли це станеться?

В Україні у найближчому майбутньому подорожчають вживані автомобілі із США

Українцям слід готуватися до подорожчання популярних вживаних автомобілів. Мова йде про старі авто, які привозять із США. Подорожчання відбудеться найближчим часом. Власне, нові партії автомобілів, які зараз купують на аукціонах, вже продаються за новими цінами.

Зростання цін пов’язане з політикою американських аукціонів. З 23 серпня американський страховий аукціон Copart підвищив комісії при купівлі автомобілів вартістю вище $4 тисяч. Комісія виросла на $100-110 для всіх типів продавців – як тих, хто купує кілька автомобілів на рік, так і для оптовиків.

Для автомобілів вартістю вище 15 тисяч доларів виріс відсоток від ціни машини.

Це вже не перше за останній час підвищення комісій. Таким чином, кожне авто, придбане на цьому аукціоні за ціною вище $4 тисяч (а здебільшого популярні в Україні кросовери з 2014 року виготовлення) подорожчають мінімум на 100 доларів.

Авто, придбані більш ніж за $15 тисяч, зростуть в ціні дещо більше.

Ще одне нововведення для тих, хто планує придбати у США електромобіль – транспортні компанії остерігаються загорянь під час перевезень електричних авто. Відповідно, вони вимагають додаткової страховки або підвищують тариф, якщо в контейнері зі США знаходиться електричний автомобіль з комплектною тяговою батареєю, повідомляють дилери, які перевозять авто зі США.

Підвищення тарифів відбувається на фоні величезного росту цін на нові та вживані авто у всьому світі, викликані наслідками пандемії та дефіциту чипів для комп'ютерних систем автомобілів.

Джерело: 24 канал