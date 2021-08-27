У світовій економіці відбулася масштабна трансформація

Економісти зауважують, що відбувається «перебудова», яка дозволить пожвавити малі міста і передмістя

Попит на нерухомість в «зелених» передмістях виріс

У період пандемії коронавірусу, коли мільйони людей опинилися в самоізоляції і перейшли на віддалену роботу, в світовій економіці сталася масштабна трансформація. Наразі багато компаній віддають перевагу новій «гібридній» формі праці – суміщенню віддаленої і офісної роботи. Як повідомляє Bloomberg, пандемія зробила центри міст не такими привабливими для співробітників.

Економісти підрахували, що перехід на «гібридну» роботу вдарить по економіці в центрах міст США, звідки в період пандемії коронавірусу, коли велика кількість співробітників працювали віддалено, відбувся відтік людей.

У великих містах скоротилися продажі в кафе, магазинах і перукарнях. Крім того, відсутність необхідності їздити в центр в період ізоляції спровокувало скорочення поїздок на громадському транспорті. Наприклад, на Манхеттені витрати на дозвілля впадуть принаймні на 13%.

Трансформація форми праці матиме болючі наслідки для багатьох міських підприємств. Економісти зауважують, що відбувається «перебудова», яка дозволить пожвавити малі міста і передмістя. Попит на нерухомість в «зелених» передмістях виріс.

Нагадаємо, експерти назвали головну проблему світової економіки у XXII столітті.

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