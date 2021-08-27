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    У світовій економіці відбулася масштабна трансформація

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    Економісти зауважують, що відбувається &laquo;перебудова&raquo;, яка дозволить пожвавити малі міста і передмістя - У світовій економіці відбулася масштабна трансформація
    Економісти зауважують, що відбувається «перебудова», яка дозволить пожвавити малі міста і передмістя
    Фото з відкритих джерел

    Попит на нерухомість в «зелених» передмістях виріс

    У період пандемії коронавірусу, коли мільйони людей опинилися в самоізоляції і перейшли на віддалену роботу, в світовій економіці сталася масштабна трансформація. Наразі багато компаній віддають перевагу новій «гібридній» формі праці – суміщенню віддаленої і офісної роботи. Як повідомляє Bloomberg, пандемія зробила центри міст не такими привабливими для співробітників.

    Економісти підрахували, що перехід на «гібридну» роботу вдарить по економіці в центрах міст США, звідки в період пандемії коронавірусу, коли велика кількість співробітників працювали віддалено, відбувся відтік людей.

    У великих містах скоротилися продажі в кафе, магазинах і перукарнях. Крім того, відсутність необхідності їздити в центр в період ізоляції спровокувало скорочення поїздок на громадському транспорті. Наприклад, на Манхеттені витрати на дозвілля впадуть принаймні на 13%.

    Трансформація форми праці матиме болючі наслідки для багатьох міських підприємств. Економісти зауважують, що відбувається «перебудова», яка дозволить пожвавити малі міста і передмістя. Попит на нерухомість в «зелених» передмістях виріс.

    Нагадаємо, експерти назвали головну проблему світової економіки у XXII столітті.

    Також МВФ оцінив темпи відновлення світової економіки.ьДо слова, директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва вважає, що на відновлення світової економіки після пандемії коронавіруса Covid-19 знадобиться три роки.

    Теги: США нерухомість коронавірус
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    У світовій економіці відбулася масштабна трансформація