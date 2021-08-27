Імпорт вугілля з США обійшовся ТЕС в 3150 грн, а держшахти продають його по 1650 грн, – нардеп

Михайло Волинець: Держшахти скорочують видобуток вугілля, а його дефіцит країна покриває за рахунок імпорту по 3150 грн за тонну

«В Україні, за винятком 2016-2019 років, не існувало економічно обґрунтованих цін на вугілля», – Волинець

Ціна на вугілля по контракту ДТЕК і Центренерго з США склала 3150 грн/т, у той же час державні шахти змушені продавати своє вугілля за ціною в 2 рази нижчою.

Про це повідомив нардеп, лідер незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

«За моєю інформацією, вугілля з США обійшлося українським ТЕС в 3150 грн за тонну. Така на сьогодні у світі об’єктивна ціна на вугілля», – повідомив нардеп.

Він наголосив, що при цьому українські державні шахти змушені продавати вугілля за 1650 грн/т.

За його словами, взагалі в Україні, за винятком 2016-2019 років, коли діяла формула імпортного паритету, не існувало економічно обґрунтованих цін на вугілля.

«Як наслідок наші шахти стали хронічно збитковими. У державних шахт немає коштів ані на оплату електроенергії, ані на своєчасну виплату заробітної плати. От ми і маємо результат – держшахти скорочують видобуток вугілля, а його дефіцит країна покриває за рахунок імпорту по 3150 грн за тонну», – підсумував Волинець.

Нагадаємо, у травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.

Зокрема компанія ДТЕК почала поставки вугілля з Польщі, підписавши договір про імпорт 320 тис. Т. 27 серпня ДТЕК і «Центренерго» домовилися про початок імпорту вугілля з США. Перша партія 75 тис. тонн прибуде в Україну в найближчі місяці. В ДТЕК імпорт вугілля назвали крайнім та тимчасовим заходом для підтримки стабільної роботи енергосистеми, назвавши українське вугілля – ключовим пріоритетом.