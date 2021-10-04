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    Цукерберг втратив мільярди через збій в Facebook

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    Цукерберг втратив&nbsp;$6,3 млрд через збій в Facebook - Цукерберг втратив мільярди через збій в Facebook
    Цукерберг втратив $6,3 млрд через збій в Facebook
    Фото: Facebook

    Через збій в соціальних мережах Цукенберг втратив майже $7 млрд

    Розробник і засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг лише за декілька годин втратив майже 7 млрд доларів через глобальний збій Facebook, Instagram і WhatsApp. Про це повідомляє Forbes.

    Через падіння акцій Facebook більш ніж 5%, статки бізнесмена скоротилися майже на $6,3 млрд, а сам Цукерберг опустився на 6 місце в списку мільярдерів. На тлі глобального збою соціальних мереж, котирування компанії стрімко падають.

    За даними на 22:14 капітал мільярдера зменшився на $6,3 млрд і оцінювався в $116,4 млрд.

    Як відомо, у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працюють ні веб-версії, ні програми. На збій скаржаться користувачі з усього світу.

    Тим часом у мережі жартують, що від збою найбільше виграв Twitter, який працює.

    Нагадаємо, що нещодавно, у роботі Telegram стався глобальний збій. Крім того, Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram у список сайтів з піратським контентом.

    До слова, Дуров розповів про велике оновлення Telegram.

    Читайте також: «Ліг» не лише Facebook. Що відомо про глобальний збій у соцмережах
    Теги: Facebook Telegram Twitter соціальні мережі Instagram Forbes WhatsApp
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    Цукерберг втратив мільярди через збій в Facebook