Цукерберг втратив мільярди через збій в Facebook

Через збій в соціальних мережах Цукенберг втратив майже $7 млрд

Розробник і засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг лише за декілька годин втратив майже 7 млрд доларів через глобальний збій Facebook, Instagram і WhatsApp. Про це повідомляє Forbes.

Через падіння акцій Facebook більш ніж 5%, статки бізнесмена скоротилися майже на $6,3 млрд, а сам Цукерберг опустився на 6 місце в списку мільярдерів. На тлі глобального збою соціальних мереж, котирування компанії стрімко падають.

За даними на 22:14 капітал мільярдера зменшився на $6,3 млрд і оцінювався в $116,4 млрд.

Як відомо, у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працюють ні веб-версії, ні програми. На збій скаржаться користувачі з усього світу.

Тим часом у мережі жартують, що від збою найбільше виграв Twitter, який працює.

Нагадаємо, що нещодавно, у роботі Telegram стався глобальний збій. Крім того, Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram у список сайтів з піратським контентом.

До слова, Дуров розповів про велике оновлення Telegram.