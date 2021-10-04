У роботі Facebook, WhatsApp і Instagram стався масштабний збій

Користувачі мережі поскаржилися на збій в роботі Facebook, WhatsApp і Instagram

Користувачі з України скаржаться на те, що підключитися до соціальних мереж не вдається.

Користувачі мережі поскаржилися на збій в роботі Facebook, WhatsApp і Instagram. Про це свідчить портал Downdetector.

Зокрема, користувачі з України скаржаться на те, що підключитися до соціальних мереж не вдається.

Так, при спробі зайти на сайт Facebook користувач отримує повідомлення «немає зв'язку з сайтом», при оновленні сторінки з'являється повідомлення «щось пішло не так, ми працюємо над цим і виправимо якомога швидше».

У мобільній версії програми не відбувається оновлення стрічки новин. Аналогічна ситуація і з Instagram.

Нагадаємо, що нещодавно, у роботі Telegram стався глобальний збій. Крім того, Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram у список сайтів з піратським контентом.

До слова, Дуров розповів про велике оновлення Telegram.