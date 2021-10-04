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    У роботі Facebook, WhatsApp і Instagram стався масштабний збій

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    Користувачі мережі поскаржилися на збій в роботі Facebook, WhatsApp і Instagram - У роботі Facebook, WhatsApp і Instagram стався масштабний збій
    Користувачі мережі поскаржилися на збій в роботі Facebook, WhatsApp і Instagram
    фото з відкритих джерел

    Користувачі з України скаржаться на те, що підключитися до соціальних мереж не вдається.

    Користувачі мережі поскаржилися на збій в роботі Facebook, WhatsApp і Instagram. Про це свідчить портал Downdetector.

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    Зокрема, користувачі з України скаржаться на те, що підключитися до соціальних мереж не вдається.

    Так, при спробі зайти на сайт Facebook користувач отримує повідомлення «немає зв'язку з сайтом», при оновленні сторінки з'являється повідомлення «щось пішло не так, ми працюємо над цим і виправимо якомога швидше».

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    У мобільній версії програми не відбувається оновлення стрічки новин. Аналогічна ситуація і з Instagram.

    Нагадаємо, що нещодавно, у роботі Telegram стався глобальний збій. Крім того, Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram у список сайтів з піратським контентом.

    До слова, Дуров розповів про велике оновлення Telegram.

    Теги: інтернет соціальні мережі
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    У роботі Facebook, WhatsApp і Instagram стався масштабний збій