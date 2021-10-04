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    Стала відома можлива причина збою сервісів Facebook і Instagram

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    У Facebook, Instagram та месенджері WhatsApp стався масштабний збій - Стала відома можлива причина збою сервісів Facebook і Instagram
    У Facebook, Instagram та месенджері WhatsApp стався масштабний збій
    Фото з відкритих джерел

    Записи DNS, які повідомляють системам, як знайти Facebook.com або Instagram.com були видалені сьогодні вранці з таблиць глобальної маршрутизації

    Журналіст британського видання The Independent Браян Кребс назвав причину збою роботи сервісів компанії Facebook. Про це Кребс написав у своєму Twitter.

    «Записи DNS, які повідомляють системам, як знайти Facebook.com або Instagram.com були видалені сьогодні вранці з таблиць глобальної маршрутизації», – заявив Кребс.

    За його словами, цими записами управляє тільки сама компанія.

    Журналіст також зазначив, що в даний час невідомо, чому було внесено таку зміну. Він припустив, що ця зміна могла бути результатом внутрішніх змін або оновлень, які «пішли шкереберть».

    У свою чергу, репортер New York Times Раян Мак у себе в Twitter повідомив, що крім додатка Facebook перестали працювати і внутрішні інструменти, а також комунікаційні платформи, в тому числі Workplace.

    Він заявив, що «вся робота встала».

    «Кілька людей, з якими я розмовляв, сказали, що це схоже на сніжний ком», – написав журналіст у соцмережі.

    Як відомо, у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працюють ні веб-версії, ні програми. На збій скаржаться користувачі з усього світу.

    Тим часом у мережі жартують, що від збою найбільше виграв Twitter, який працює.

    Нагадаємо, що нещодавно, у роботі Telegram стався глобальний збій. Крім того, Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram у список сайтів з піратським контентом.

    До слова, Дуров розповів про велике оновлення Telegram.

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    Теги: Facebook Telegram Twitter журналіст робота Instagram WhatsApp
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    Стала відома можлива причина збою сервісів Facebook і Instagram