Стала відома можлива причина збою сервісів Facebook і Instagram

Журналіст британського видання The Independent Браян Кребс назвав причину збою роботи сервісів компанії Facebook. Про це Кребс написав у своєму Twitter.

«Записи DNS, які повідомляють системам, як знайти Facebook.com або Instagram.com були видалені сьогодні вранці з таблиць глобальної маршрутизації», – заявив Кребс.

За його словами, цими записами управляє тільки сама компанія.

Журналіст також зазначив, що в даний час невідомо, чому було внесено таку зміну. Він припустив, що ця зміна могла бути результатом внутрішніх змін або оновлень, які «пішли шкереберть».

We don't know why this change was made. It could well have been the result of an internal, system wide change or update that went awry. It's all speculation at this point why. FB alone is in control over its DNS records.

У свою чергу, репортер New York Times Раян Мак у себе в Twitter повідомив, що крім додатка Facebook перестали працювати і внутрішні інструменти, а також комунікаційні платформи, в тому числі Workplace.

Він заявив, що «вся робота встала».

«Кілька людей, з якими я розмовляв, сказали, що це схоже на сніжний ком», – написав журналіст у соцмережі.

Not only are Facebook's services and apps down for the public, its internal tools and communications platforms, including Workplace, are out as well. No one can do any work. Several people I've talked to said this is the equivalent of a "snow day" at the company.