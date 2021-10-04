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    «Ліг» не лише Facebook. Що відомо про глобальний збій у соцмережах

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    На збій у Facebook, Instagram і WhatsApp&nbsp;скаржаться користувачі з усього світу - «Ліг» не лише Facebook. Що відомо про глобальний збій у соцмережах

    На збій у Facebook, Instagram і WhatsApp скаржаться користувачі з усього світу

    фото з відкритих джерел

    Хештеги #facebookdown #instagramdown увійшли в топ глобальних трендів у Twitter

    У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працюють ні веб-версії, ні програми. За даними сайту Downdetector на збій скаржаться користувачі з усього світу.

    Сервіси стали одночасно недоступні близько 18:40 за київським часом. Збій носить глобальний характер.

    На роботу Facebook скаржаться користувачі Центральної та Західної Європи.

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    Зокрема, збій WhatsApp спостерігається на території Західної Європи, східної частини США та Мексики.

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    Instagram припинив працювати у користувачів із Західної Європи, Східної та західної частини США.

    Серед тих, хто поскаржився на збій, були користувачі з України, Росії, США, Великобританії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Італії, Франції та інші.

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    У користувачів не відкривається жодна з вебсторінок соцмереж. Не працюють також мобільний додаток та месенджер Facebook – у додатку не відображається стрічка новин, а у месенджері неможливо відправити чи отримати повідомлення.

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    Про збій в Instagram повідомили понад 60 тисяч осіб, у Facebook — понад 80.

    Наразі представники соцмереж поки ніяк не відреагували на те, що відбувається. Хештеги #facebookdown #instagramdown увійшли в топ глобальних трендів у Twitter.


    Тим часом у мережі жартують, що від збою найбільше виграв Twitter.

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    Нагадаємо, що нещодавно, у роботі Telegram стався глобальний збій. Крім того, Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram у список сайтів з піратським контентом.

    До слова, Дуров розповів про велике оновлення Telegram.

    Теги: інтернет Facebook Telegram Twitter соціальні мережі Instagram WhatsApp
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    «Ліг» не лише Facebook. Що відомо про глобальний збій у соцмережах