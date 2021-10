«Ліг» не лише Facebook. Що відомо про глобальний збій у соцмережах

У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працюють ні веб-версії, ні програми. За даними сайту Downdetector на збій скаржаться користувачі з усього світу.

Сервіси стали одночасно недоступні близько 18:40 за київським часом. Збій носить глобальний характер.

На роботу Facebook скаржаться користувачі Центральної та Західної Європи.

Зокрема, збій WhatsApp спостерігається на території Західної Європи, східної частини США та Мексики.

Instagram припинив працювати у користувачів із Західної Європи, Східної та західної частини США.

Серед тих, хто поскаржився на збій, були користувачі з України, Росії, США, Великобританії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Італії, Франції та інші.

У користувачів не відкривається жодна з вебсторінок соцмереж. Не працюють також мобільний додаток та месенджер Facebook – у додатку не відображається стрічка новин, а у месенджері неможливо відправити чи отримати повідомлення.

Про збій в Instagram повідомили понад 60 тисяч осіб, у Facebook — понад 80.

Наразі представники соцмереж поки ніяк не відреагували на те, що відбувається. Хештеги #facebookdown #instagramdown увійшли в топ глобальних трендів у Twitter.

Whatsapp, Facebook and Instagram are down*

Everyone coming back to twitter:#WhatsApp #facebookdown #WhatsApp #facebookdown pic.twitter.com/fSu6XGWfoU