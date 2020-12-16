Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram в список сайтів з піратським контентом
Telegram був внесений в даний список, так як «зацікавлені сторони повідомляють про недостатні дії у відповідь Telegram у відповідь на повідомлення про порушення»
Європейська комісія (ЄК) включила в свій «Список спостереження за контрафактом і піратством» соцмережу «ВКонтакті» і месенджер Telegram.
Про це йдеться в звіті ЄК.
Як відзначили в ЄК, Telegram був внесений в даний список, так як «зацікавлені сторони повідомляють про недостатні дії у відповідь Telegram у відповідь на повідомлення про порушення».
За даними комісії, в Telegram запевнили, що шкідливий контент на своїй платформі вони не містять, а також видаляють його протягом 24 годин.
У документі також говориться, у користувачів «ВКонтакті» може бути «несанкціонований доступ до фільмів, телешоу, в тому числі через вбудовані відеопрогравачі, а також до книг».
За допомогою функції користувачі відносно легко можуть знаходити контент, який порушує авторські права, вказали в ЄК.
Список Єврокомісії, в який потрапляють зарубіжні портали з піратським контентом, ведеться з 2018 року.