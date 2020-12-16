Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram в список сайтів з піратським контентом

Єврокомісія внесла Telegram в список сайтів з піратським контентом

Telegram був внесений в даний список, так як «зацікавлені сторони повідомляють про недостатні дії у відповідь Telegram у відповідь на повідомлення про порушення»

Європейська комісія (ЄК) включила в свій «Список спостереження за контрафактом і піратством» соцмережу «ВКонтакті» і месенджер Telegram.

Про це йдеться в звіті ЄК.

Як відзначили в ЄК, Telegram був внесений в даний список, так як «зацікавлені сторони повідомляють про недостатні дії у відповідь Telegram у відповідь на повідомлення про порушення».

За даними комісії, в Telegram запевнили, що шкідливий контент на своїй платформі вони не містять, а також видаляють його протягом 24 годин.

У документі також говориться, у користувачів «ВКонтакті» може бути «несанкціонований доступ до фільмів, телешоу, в тому числі через вбудовані відеопрогравачі, а також до книг».

За допомогою функції користувачі відносно легко можуть знаходити контент, який порушує авторські права, вказали в ЄК.

Список Єврокомісії, в який потрапляють зарубіжні портали з піратським контентом, ведеться з 2018 року.