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    Технології

    Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram в список сайтів з піратським контентом

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    Єврокомісія внесла Telegram в список сайтів з піратським контентом - Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram в список сайтів з піратським контентом
    Єврокомісія внесла Telegram в список сайтів з піратським контентом

    Telegram був внесений в даний список, так як «зацікавлені сторони повідомляють про недостатні дії у відповідь Telegram у відповідь на повідомлення про порушення»

    Європейська комісія (ЄК) включила в свій «Список спостереження за контрафактом і піратством» соцмережу «ВКонтакті» і месенджер Telegram.

    Про це йдеться в звіті ЄК.

    Як відзначили в ЄК, Telegram був внесений в даний список, так як «зацікавлені сторони повідомляють про недостатні дії у відповідь Telegram у відповідь на повідомлення про порушення».

    За даними комісії, в Telegram запевнили, що шкідливий контент на своїй платформі вони не містять, а також видаляють його протягом 24 годин.

    У документі також говориться, у користувачів «ВКонтакті» може бути «несанкціонований доступ до фільмів, телешоу, в тому числі через вбудовані відеопрогравачі, а також до книг».

    За допомогою функції користувачі відносно легко можуть знаходити контент, який порушує авторські права, вказали в ЄК.

    Список Єврокомісії, в який потрапляють зарубіжні портали з піратським контентом, ведеться з 2018 року. 

    Теги: Єврокомісія Telegram соціальні мережі
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