Дуров розповів про велике оновлення Telegram

Дуров оголосив про перехід Telegram на 64-бітний діапазон

Велике оновлення для Telegram вийшло після того, як було остаточно схвалено Apple, повідомив його засновник Павло Дуров. Йдеться про перехід з 32 на 64-бітний діапазон.

Павло Дуров оголосив про вихід нової версії Telegram для iOS (8.1) і Android (8.0.1), а також підкреслив, що вона містить велике нововведення, що дозволяє месенджеру «працювати без перебоїв».

До цього для ідентифікаторів користувачів і каналів використовувалися 32-бітові числа. Через це максимальна кількість ID користувачів не могла перевищувати 2 мільярди. Тепер для ідентифікаторів користувачів використовується 64-бітове число. І це обмеження зняте.

За його словами, нова версія месенджера містить унікальні функції, які розширюють межі можливостей для обміну повідомленнями. При цьому Дуров зазначив, що нововведення може викликати проблеми у деяких користувачів після установки оновлень.

«Після поновлення Telegram деяким користувачам, можливо, доведеться почекати хвилину або дві, поки їх база даних чатів буде оптимізована для 64 біт», – відзначили Дуров.

Так, у деяких користувачів Android можуть бути невеликі перебої в роботі месенджера. Дуров наголосив, що команда Telegram вже працює над усуненням цих неполадок.

Нагадаємо, що нещодавно, у роботі Telegram стався глобальний збій. Крім того, Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram у список сайтів з піратським контентом.

Telegram – багатоплатформовий месенджер, який дозволяє обмінюватися повідомленнями і медіафайлами багатьох форматів. Користувачі можуть робити аудіо- і відеодзвінки, обмінюватися фотографіями, голосовими і відео повідомленнями та файлами будь-якого типу.