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    Дуров розповів про велике оновлення Telegram

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    Нова версія месенджера містить унікальні функції, які розширюють межі можливостей для обміну повідомленнями - Дуров розповів про велике оновлення Telegram
    Нова версія месенджера містить унікальні функції, які розширюють межі можливостей для обміну повідомленнями
    Фото з відкритих джерел

    Дуров оголосив про перехід Telegram на 64-бітний діапазон

    Велике оновлення для Telegram вийшло після того, як було остаточно схвалено Apple, повідомив його засновник Павло Дуров. Йдеться про перехід з 32 на 64-бітний діапазон.

    Павло Дуров оголосив про вихід нової версії Telegram для iOS (8.1) і Android (8.0.1), а також підкреслив, що вона містить велике нововведення, що дозволяє месенджеру «працювати без перебоїв».

    До цього для ідентифікаторів користувачів і каналів використовувалися 32-бітові числа. Через це максимальна кількість ID користувачів не могла перевищувати 2 мільярди. Тепер для ідентифікаторів користувачів використовується 64-бітове число. І це обмеження зняте.

    За його словами, нова версія месенджера містить унікальні функції, які розширюють межі можливостей для обміну повідомленнями. При цьому Дуров зазначив, що нововведення може викликати проблеми у деяких користувачів після установки оновлень.

    «Після поновлення Telegram деяким користувачам, можливо, доведеться почекати хвилину або дві, поки їх база даних чатів буде оптимізована для 64 біт», – відзначили Дуров.

    Так, у деяких користувачів Android можуть бути невеликі перебої в роботі месенджера. Дуров наголосив, що команда Telegram вже працює над усуненням цих неполадок.

    Нагадаємо, що нещодавно, у роботі Telegram стався глобальний збій. Крім того, Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram у список сайтів з піратським контентом.

    Telegram – багатоплатформовий месенджер, який дозволяє обмінюватися повідомленнями і медіафайлами багатьох форматів. Користувачі можуть робити аудіо- і відеодзвінки, обмінюватися фотографіями, голосовими і відео повідомленнями та файлами будь-якого типу.
    Теги: технології Telegram Apple Android
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    Дуров розповів про велике оновлення Telegram