Facebook працює над «нормалізацією ситуації» через масштабний збій
Про причини збою компанія поки не каже
Американська компанія Facebook відреагувала на масштабний збій, коли ввечері перестали працювати соцмережі Facebook, Instagram та WhatsApp. Відповідну заяву компанії оприлюднила в Twitter.
«Ми знаємо, що деякі люди мають проблеми з доступом до наших програм та продуктів. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше нормалізувати ситуацію, і просимо вибачення за можливі незручності», – зазначили в Facebook.
Водночас про причини збою компанія поки не каже.
Як відомо, у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працюють ні веб-версії, ні програми. На збій скаржаться користувачі з усього світу.
Тим часом у мережі жартують, що від збою найбільше виграв Twitter, який працює.
Нагадаємо, що нещодавно, у роботі Telegram стався глобальний збій. Крім того, Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram у список сайтів з піратським контентом.
До слова, Дуров розповів про велике оновлення Telegram.