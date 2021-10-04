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    Facebook працює над «нормалізацією ситуації» через масштабний збій

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    У роботі&nbsp;Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій - Facebook працює над «нормалізацією ситуації» через масштабний збій
    У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій
    фото: daily.star

    Про причини збою компанія поки не каже

    Американська компанія Facebook відреагувала на масштабний збій, коли ввечері перестали працювати соцмережі Facebook, Instagram та WhatsApp. Відповідну заяву компанії оприлюднила в Twitter.

    «Ми знаємо, що деякі люди мають проблеми з доступом до наших програм та продуктів. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше нормалізувати ситуацію, і просимо вибачення за можливі незручності», – зазначили в Facebook.

    Водночас про причини збою компанія поки не каже.

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    Як відомо, у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працюють ні веб-версії, ні програми. На збій скаржаться користувачі з усього світу.

    Тим часом у мережі жартують, що від збою найбільше виграв Twitter, який працює.

    Нагадаємо, що нещодавно, у роботі Telegram стався глобальний збій. Крім того, Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram у список сайтів з піратським контентом.

    До слова, Дуров розповів про велике оновлення Telegram.

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    Теги: інтернет Facebook Twitter соціальні мережі Instagram WhatsApp
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    Facebook працює над «нормалізацією ситуації» через масштабний збій