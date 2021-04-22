Сенат Чехії пропонує залишити в країні одного російського дипломата

Сенатори закликають чеський уряд опублікувати всю інформацію про вибухи боєприпасів у Врбетіце

Чеський сенат закликав уряд розірвати угоду про дружні відносини і співробітництво з Росією, а також скоротити число російських дипломатів в країні до одного. За відповідну резолюцію проголосували 62 з 72 сенаторів, повідомляє Чеське телебачення.

У документі йдеться, що уряд повинен опублікувати всю інформацію про вибухи боєприпасів у селищі Врбетіце в 2014 році і виключити Росію з тендеру на будівництво АЕС та іншої критичної інфраструктури.

Сенатори також запропонували уряду винести ситуацію з вибухами на обговорення Радою безпеки ООН, органами НАТО і ЄС, і попросити інші країни про допомогу.

17 квітня Чехія заявила про висилку 18 російських дипломатів, пов'язаних з російськими спецслужбами. Причиною стала підозра, що головне управління генштабу Росії причетне до вибухів складів боєприпасів у Врбетіце в 2014 році. Пізніше чеські ЗМІ повідомили, що там могла знаходитися зброя для України.

Поліція Чехії оголосила в розшук двох осіб, які в жовтні 2014 року в'їхали в країну з паспортами громадян Росії на імена Олександра Петрова і Руслана Боширова і пробули там п'ять днів – до першого вибуху у Врбетіце.

За даними британських спецслужб, вони причетні до отруєння отрутою «Новачок» колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в березні 2018 року в британському Солсбері. ЗМІ також повідомляли, що британська поліція знайшла третього підозрюваного, яким виявився громадянин Росії під вигаданим ім'ям Сергій Федотов.

Журналісти-розслідувачі з Bellingcat з'ясували, що «Петров» і «Боширов» є співробітниками підрозділу № 29155 ГРУ Олександром Мішкіним і Анатолієм Чепігою.

Росія у відповідь на дії Чехії оголосила 20 співробітників чеського посольства персонами нон грата і доручила їм покинути країну.

У парламенті Чехії зажадали компенсацію з Росії за вибух в Врбетіце.

21 квітня стаало відомо, що Чехія відмовилася купувати російську вакцину на тлі дипломатичного скандалу.

В ніч з 20 на 21 квітня поліція Чехії провела масштабну спецоперацію на всій території країни та затримала щонайменше п’ятьох людей, які були членами воєнізованих формувань і могли брати участь у боях проти України на Донбасі.



