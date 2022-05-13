Уряд домовився про імпорт пального: подробиці

Один із західних пунктів пропуску на кордоні обслуговуватиме лише бензовози

На кордоні України зроблять пункт пропуску для бензовозів

Уряд погодив потрібні регламенти для імпорту нафтопродуктів з Азербайджану, країн Перської затоки і Близького Сходу. Для цього в Україні готують пункт пропуску на державному кордоні. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Міністерство інфраструктури України вже має домовленість з Державною прикордонною службою України про те, щоб один із західних пунктів пропуску був тільки для бензовозів, повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

У планах відомства зробити деякі пункти пропуску на польському кордоні лише вантажними, повністю перенаправивши пасажирські та легкові транспортні засоби на інші.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль пояснив, що дефіцит пального в Україні пов'язаний з наслідками війни. Російські удари знищили Кременчуцький нафтопереробний завод, а також пошкодили логістичні мережі.

Днями президент Володимир Зеленський доручив уряду вирішити ситуацію з дефіцитом пального в Україні.

Як повідомлялося, Україна закуповуватиме бензин із німецьких, скандинавських, балтійських нафтопереробних заводів, а американський бензин уже продається на українських АЗС.