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    Економіка та фінанси

    Уряд домовився про імпорт пального: подробиці

    Один із західних пунктів пропуску на кордоні обслуговуватиме лише бензовози - Уряд домовився про імпорт пального: подробиці
    Один із західних пунктів пропуску на кордоні обслуговуватиме лише бензовози
    фото з відкритих джерел

    На кордоні України зроблять пункт пропуску для бензовозів

    Уряд погодив потрібні регламенти для імпорту нафтопродуктів з Азербайджану, країн Перської затоки і Близького Сходу. Для цього в Україні готують пункт пропуску на державному кордоні. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

    Міністерство інфраструктури України вже має домовленість з Державною прикордонною службою України про те, щоб один із західних пунктів пропуску був тільки для бензовозів, повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

    У планах відомства зробити деякі пункти пропуску на польському кордоні лише вантажними, повністю перенаправивши пасажирські та легкові транспортні засоби на інші.

    Раніше прем'єр Денис Шмигаль пояснив, що дефіцит пального в Україні пов'язаний з наслідками війни. Російські удари знищили Кременчуцький нафтопереробний завод, а також пошкодили логістичні мережі.

    Днями президент Володимир Зеленський доручив уряду вирішити ситуацію з дефіцитом пального в Україні.

    Як повідомлялося, Україна закуповуватиме бензин із німецьких, скандинавських, балтійських нафтопереробних заводів, а американський бензин уже продається на українських АЗС.

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    Теги: росія окупанти Мустафа Найєм війна імпорт бензин завод АЗС Україна Міністерство інфраструктури уряд окупація Денис Шмигаль #stoprussia
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    Уряд домовився про імпорт пального: подробиці