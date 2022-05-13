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    Економіка та фінанси

    В Україні запасів пального залишилося на п’ять днів

    Із кінця квітня на українських АЗС дефіцит пального і величезні черги авто - В Україні запасів пального залишилося на п’ять днів
    Із кінця квітня на українських АЗС дефіцит пального і величезні черги авто
    фото: glavcom.ua

    До кінця травня Україна отримає 350-360 тисяч тонн пального з нових логістичних маршрутів

    Кабінет міністрів України намагається подолати дефіцит пального. Наразі запасів бензину в Україні вистачає на п’ять днів, дизелю – на три. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко на засіданні уряду.

    Вона назвала питання постачання пального другим за важливістю після постачання озброєння, повідомляє Радіо Свобода.

    Зокрема, у березні й квітні Київ провів переговори з головними постачальниками палива в Євросоюзі для їхньої переорієнтації на український ринок, а також домовився з сусідніми державами про скасування дозволів на в’їзд цистерн для доставки пального.

    «Якщо ми в березні завозили 35 тисяч тонн залізницею, у травні очікуємо, що це буде 180 тисяч тонн. Автомобільним транспортом збільшили завезення в 15 разів. Якщо ми в березі завозили лише п’ять, у травні плануємо не менше 85. Річковим транспортом – збільшення в п’ять разів… Також ми домовилися про реверс трубопровідним транспортом. Вчора була досягнута домовленість з Угорщиною, що 35 тисяч тонн на місяць ми будемо отримувати як держава, є можливість збільшення обсягу до 50 тисяч тонн на місяць», – відзвітувала Свириденко.

    За її оцінками, до кінця травня Україна отримає 350-360 тисяч тонн пального з нових логістичних маршрутів, тобто добовий обсяг імпорту в травні зросте з 4 тисяч до 11-12 тисяч тонн.

    «Ми дивимось на дані по середньодобовому споживанню, який сьогодні становить 13 тисяч тонн, що ми практично повністю обсяг імпорту зможемо спрямувати на внутрішнє споживання. Проте є важливий нюанс. Це запаси. Сьогодні ми маємо запаси на п’ять днів, запаси по дизелю – на три дні. А в нас при нормальній бізнес-моделі операторів ці запаси мають складають 15 днів щонайменше. Коли ми зможемо накопичити залишки операторів до 15 днів, питання про черги зніметься саме собою, у нас черг не буде і дефіциту не буде», – пояснила Свириденко.

    Міністерка зазначила, що одним із джерел поповнення запасів буде вилучення російського та білоруського палива, яке було завезене до України до 24 лютого і перебуває під арештом.

    За прогнозом Мінекономіки, в травні очікується споживання 300 тисяч тонн дизелю та 120 тисяч тонн бензинів. Свириденко стверджує, що такий обсяг імпорту вже законтрактований українськими мережами, залишилося вчасно завезти його в Україну.

    Водночас Свириденко застерегла окремих операторів ринку пального від завищення цін на пальне, назвавши це спекуляцією.

    «Ми хочемо звернутися до недобросовісних гравців: у країні де війна і ми розцінюємо такі недобросовісні дії як мародерство. Уряд надав повноваження обласним військово-цивільним адміністраціям контролювати встановлення цін і ми будемо жорстко реагувати на такі спекуляції», – пообіцяла вона.

    Раніше прем'єр Денис Шмигаль пояснив, що дефіцит пального в Україні пов'язаний з наслідками війни. Російські удари знищили Кременчуцький нафтопереробний завод, а також пошкодили логістичні мережі.

    Днями президент Володимир Зеленський доручив уряду вирішити ситуацію з дефіцитом пального в Україні.

    Як повідомлялося, Україна закуповуватиме бензин із німецьких, скандинавських, балтійських нафтопереробних заводів, а американський бензин уже продається на українських АЗС.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація пальне #stoprussia
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    В Україні запасів пального залишилося на п’ять днів