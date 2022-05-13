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    Українських водіїв після дефіциту палива чекає нова проблема

    Якість палива може різко погіршитись&nbsp; - Українських водіїв після дефіциту палива чекає нова проблема
    Якість палива може різко погіршитись 
    фото з відкритих джерел

    На сьогоднішній день дилери змішують паливо із біоетанолом, що може призвести до серйозних наслідків для автомобіля

    Окрім того, що в Україні останні тижні спостерігається дефіцита палива, існує ймовірність що воно буде неякісним. Про це заявив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у програмі «Прайм-тайм» на телеканалі «Конкурент TV».

    За його словами, у мирний час паливо було більш якісним, хоч і з додаванням фальсифікату, інших компонентів. На сьогоднішній день дилери змішують паливо із біоетанолом, що може призвести до серйозних наслідків для автомобіля.

    «Є великі побоювання і є багато сигналів про те, що на заправках нині дуже багато з'являється неякісного палива. Це теж є наслідком дефіциту, тому що коли є брак бензину, звичайно виникають одразу різного роду альтернативи. Так звана «бодяга» або фальсифікат він був завжди, але в мирний час ці фальсифікатори робили пальне нормальної якості, тому що вони використовували імпортні компоненти», – сказав Куюн.

    Він також додав, що у мирний час, таким чином на цьому непогано заробляли. Але, оскільки зараз податків немає, але є дефіцит і ріст цін на пальне, то це породжує передумови для виникнення неякісного фальсифікату.

    Напередодні президент Зеленський провів переговори з президентом Словаччини: йшлося про поставки палива.

    11 травня повідомлялося, що в Україну уже приїхав американський бензин.

    Усього Україна потребує кожного місяця:

    • 100 тис. тонн бензину;
    • 250 тис. тонн дизпалива;
    • 70 тис. тонн зрідженого газу.

    Очільниця Мінекономіки зазначила, що у Європі учасники українського ринку пального уже законтрактували 253 тис. тонн дизеля та 72 тис. тонн бензину.

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    Теги: росія окупанти нафтопродукти війна Мінекономіки бензин Україна окупація Сергій Куюн пальне #stoprussia
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    Українських водіїв після дефіциту палива чекає нова проблема