Українських водіїв після дефіциту палива чекає нова проблема

На сьогоднішній день дилери змішують паливо із біоетанолом, що може призвести до серйозних наслідків для автомобіля

Окрім того, що в Україні останні тижні спостерігається дефіцита палива, існує ймовірність що воно буде неякісним. Про це заявив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у програмі «Прайм-тайм» на телеканалі «Конкурент TV».

За його словами, у мирний час паливо було більш якісним, хоч і з додаванням фальсифікату, інших компонентів. На сьогоднішній день дилери змішують паливо із біоетанолом, що може призвести до серйозних наслідків для автомобіля.

«Є великі побоювання і є багато сигналів про те, що на заправках нині дуже багато з'являється неякісного палива. Це теж є наслідком дефіциту, тому що коли є брак бензину, звичайно виникають одразу різного роду альтернативи. Так звана «бодяга» або фальсифікат він був завжди, але в мирний час ці фальсифікатори робили пальне нормальної якості, тому що вони використовували імпортні компоненти», – сказав Куюн.

Він також додав, що у мирний час, таким чином на цьому непогано заробляли. Але, оскільки зараз податків немає, але є дефіцит і ріст цін на пальне, то це породжує передумови для виникнення неякісного фальсифікату.

Напередодні президент Зеленський провів переговори з президентом Словаччини: йшлося про поставки палива.

11 травня повідомлялося, що в Україну уже приїхав американський бензин.

Усього Україна потребує кожного місяця:

100 тис. тонн бензину;

250 тис. тонн дизпалива;

70 тис. тонн зрідженого газу.

Очільниця Мінекономіки зазначила, що у Європі учасники українського ринку пального уже законтрактували 253 тис. тонн дизеля та 72 тис. тонн бензину.