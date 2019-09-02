Депутатам потрібно створити слідчу комісію для розслідування схеми Коломойського в «Центренерго», - політолог



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Експерт повідомив, що нині розгортається скандал довкола державної компанії «Центренерго», яка відмовилась від закупівлі українського вугілля на користь російського

Для розслідування скандалу довкола держкомпанії «Центренерго» необхідно створити тимчасову слідчу комісію у Верховній Раді. Про це написав політолог Петро Олещук на своїй сторінці у Facebook.

Експерт повідомив, що нині розгортається скандал довкола державної компанії «Центренерго», яка відмовилась від закупівлі українського вугілля на користь російського, що постачає компанія, пов’язана з олігархом Ігорем Коломойським. Фактично олігарх заробляє на держкомпанії.

«На початку липня у державній компанії «Центренерго» змінився менеджмент. Після цього відмовилися від українського вугілля шахти «Краснолиманська», та почали закуповувати російське з шахт, пов’язаних з Коломойським. «Совпадєніє»? Хто знає. При цьому, «Центренерго» підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 мільйонів гривень з ТОВ «Нафта Форс», засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи «Приват»… При цьому, вироблену з російського вугілля продукцію державне «Центренерго» продає підприємствам все того ж Коломойського - Нікопольському і Запорізькому заводом феросплавів», - написав Олещук.

На його думку, цей скандал кидає тінь на представників нової влади, до якої Ігор Коломойський близький. Політолог запропонував депутатам розібратися з цією проблемою та створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію для розслідування ситуації в «Центренерго».

«Шановні новообрані народні депутати - Слуги народу, можливо, слід створити слідчу комісію у Верховній раді, розібратися з питанням, зі справедливістю обвинувачень, оголосити про висновки та закрити питання раз і назавжди? Чому б не продемонструвати приклад реагування у цій ситуації? Адже тему будуть обговорювати, і зігнорувати її не вийде», - зазначив Олещук.

Раніше екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що сконцентрувавши зусилля на розслідуванні сфабриковної справи «Роттердам+», НАБУ і САП не помічають зловживань на «Центренерго» на користь Коломойського, які призведуть до банкрутства держпідприємства. «Серед фахівців не секрет поточна схема зловживань на Центренерго: вугілля купується по 2500 грн/тонну - це вище ніж ціна Роттердам+, тобто завищення собівартості; собівартість електричної енергії з такою ціною вугілля складає не менше 1.90 грн/кВт.год; але продаж відбувається майже виключно підприємствам Коломойського по ціні 1.30 грн/кВт.год, тобто зі збитком 30%», - описав схему зловживань Вовк.

Нещодавно ЗМІ оприлюднили інформацію, що держкомпанія «Центренерго» підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з невідомою бориспільською фірмою «Нафта Форс», заснованою в серпні минулого року зі статутним фондом в 1 тис. грн. Згодом Незалежна профспілка гірників України звернулась до виконуючого обов'язки голови СБУ Івана Баканова з проханням перевірити інформацію про закупівлю держпідприємством «Центренерго» вугілля з окупованих районів Донбасу.

Нагадаємо, 19 серпня за участю президента відбулась нарада з питань підготовки країни до зими. Учасники наради визнали, що формула «Роттердам+» забезпечує найнижчу закупівельну ціну вугілля – 1,74 тис. грн за тону.