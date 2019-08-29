Коломойський паразитує на держкомпаніях, - Віталій Кулик



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Ігор Коломойський

На думку експерта, Ігор Коломойський дає правоохоронцям майстер-клас як заробляти мільярди без всяких формул

Ігор Коломойський вибудував злочинну схему в «Центренерго» і заробляє, паразитуючи на держкомпанії. Про це написав директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в матеріалі для інтернет-видання «Хвиля».

«1 липня виконувачем обов'язків голови правління державної генеруючої компанії» Центренерго «замість Олега Коземко став Володимир Потапенко. Після зміни менеджменту держкомпанія відмовилася від послуг української шахти» Краснолиманська «і почала купувати російське вугілля у компаній, що входять в орбіту Ігоря Коломойського», - написав Кулик.

Експерт повідомив, що за оприлюдненою ЗМІ інформації, «Центренерго» підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ «Нафта Форс», засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи «Приват». Але крім цього, «Центренерго» ще й продає вироблену з російського вугілля продукцію підприємствам Коломойського - Нікопольському і Запорізькому заводам феросплавів, «ДніпроАзоту», Покровському та Марганецькому ГЗК.

«Побудована злочинна схема в інтересах олігарха. Фірми Коломойського постачають вугілля на «Центренерго» за завищеною ціною 2500 грн / тонна (це вище ціни «Роттердам+», яка зараз становить всього 1741 грн / тонна). Собівартість електроенергії з вугілля за такою ціною становить не менше 1,90 грн кВт-годину, але заводам групи «Приват» вона продається за непристойно низькою ціною - 1,30 грн кВт-год. Відповідно, у «Центренерго» формуються величезні збитки, які залишаються мажоритарному власнику – державі», - написав Кулик.

На думку експерта, на відміну від часів прем'єрства Азарова, коли Коломойський заробляв, домігшись пільгових тарифів на електроенергію для своїх феросплавних заводів, тепер він заробляє, паразитуючи на державних компаніях.

«Ігор Валерійович дає правоохоронцям майстер-клас як заробляти мільярди без всяких формул. Правда, спосіб такого заробітку, надто схожий на примітивне паразитування на державній компанії за принципом приватизації прибутку і націоналізації збитків», - написав Кулик.

При цьому він підкреслив, що схема Коломойського не зацікавила правоохоронні органи, які зосереджені виключно на ділі за формулою «Роттердам +», хоча саме ця методика ціноутворення дає зараз найнижчу ціну на вугілля.

Нагадаємо, раніше Незалежна профспілка гірників України звернувся до виконуючого обов'язки голови СБУ Івана Баканова з проханням перевірити інформацію про закупівлю держпідприємством «Центренерго» вугілля з окупованих районів Донбасу. За оприлюдненою ЗМІ інформацією, «Центренерго» підписало контракт на 400 млн грн з невідомою бориспільською фірмою «Нафта Форс», заснованою у серпні минулого року зі статутним фондом в 1 тис. грн.

За інформацією ЗМІ, на нараді з енергетичних питань, яка відбулася 19 серпня у президента, з'ясувалося, що купувати вугілля за ціною, розрахованою за формулою «Роттердам +», дешевше, ніж імпортувати його з ПАР, США або Колумбії.