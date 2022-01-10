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    Економіка та фінанси

    Держава будує Коломойському новий аеродром за 5,6 млрд грн – «Наші Гроші»

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    Підконтрольне Коломойському ТОВ &laquo;Міжнародний аеропорт &laquo;Дніпропетровськ&raquo; 30 червня 2021 року отримало новий безстроковий сертифікат на експлуатацію аеропорту. - Держава будує Коломойському новий аеродром за 5,6 млрд грн – «Наші Гроші»
    Підконтрольне Коломойському ТОВ «Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» 30 червня 2021 року отримало новий безстроковий сертифікат на експлуатацію аеропорту.

    Аеропорт «Дніпро» завжди був потрібний Коломойському, щоб прийняти чи випустити необхідний літак – «Наші Гроші»

    Влада за бюджетні 5,6 млрд грн планує будівництво аеродрому в аеропорту «Дніпро», контроль над яким Кабінет Міністрів нещодавно зацементував за олігархом Ігорем Коломойським.

    Про це йдеться в статті видання «Наші Гроші».

    «Аеропорт «Дніпро» уславився скандальним тендером на коштовне будівництво аеродрому. А також сплила нова історія про те, що Ігор Коломойський цементує себе у ролі його експлуатанта», – пише видання.

    «Наші гроші» зазначають, що аеропорт «Дніпро» завжди був необхідний Ігорю Коломойському, щоб мати можливість прийняти чи випустити необхідний йому літак у повітряний простір України.

    «Щоб, якщо вже й ловили – то у повітрі, а не чинили перепони на рівні аеропортових диспетчерів, які у «Борисполі» чи «Жулянах» можуть бути не дуже лояльними до іногородніх олігархів. Дніпровський аеропорт олігарх контролює з 2009 року, і сам вирішує, чиї літаки туди пускати, та які ціни на квитки встановлювати. Роками в аеропорт намагаються пробитися світові авіакомпанії, але безуспішно», – пояснюють «Наші Гроші».

    Підконтрольне олігарху Коломойському ТОВ «Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» 30 червня 2021 року отримало новий безстроковий сертифікат на експлуатацію аеропорту.

    А Кабмін у жовтні 2021 року скасував розпорядження Кабміну 2015 року про те, щоб забрати аеродром у «приватівської» фірми «Галтера» і передати Міністерству оборони.

    Теги: Кабмін Ігор Коломойський Дніпро аеропорт
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    Держава будує Коломойському новий аеродром за 5,6 млрд грн – «Наші Гроші»