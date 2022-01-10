Держава будує Коломойському новий аеродром за 5,6 млрд грн – «Наші Гроші»

Аеропорт «Дніпро» завжди був потрібний Коломойському, щоб прийняти чи випустити необхідний літак – «Наші Гроші»

Влада за бюджетні 5,6 млрд грн планує будівництво аеродрому в аеропорту «Дніпро», контроль над яким Кабінет Міністрів нещодавно зацементував за олігархом Ігорем Коломойським.

Про це йдеться в статті видання «Наші Гроші».

«Аеропорт «Дніпро» уславився скандальним тендером на коштовне будівництво аеродрому. А також сплила нова історія про те, що Ігор Коломойський цементує себе у ролі його експлуатанта», – пише видання.

«Наші гроші» зазначають, що аеропорт «Дніпро» завжди був необхідний Ігорю Коломойському, щоб мати можливість прийняти чи випустити необхідний йому літак у повітряний простір України.

«Щоб, якщо вже й ловили – то у повітрі, а не чинили перепони на рівні аеропортових диспетчерів, які у «Борисполі» чи «Жулянах» можуть бути не дуже лояльними до іногородніх олігархів. Дніпровський аеропорт олігарх контролює з 2009 року, і сам вирішує, чиї літаки туди пускати, та які ціни на квитки встановлювати. Роками в аеропорт намагаються пробитися світові авіакомпанії, але безуспішно», – пояснюють «Наші Гроші».

Підконтрольне олігарху Коломойському ТОВ «Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» 30 червня 2021 року отримало новий безстроковий сертифікат на експлуатацію аеропорту.

А Кабмін у жовтні 2021 року скасував розпорядження Кабміну 2015 року про те, щоб забрати аеродром у «приватівської» фірми «Галтера» і передати Міністерству оборони.