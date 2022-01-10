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    На Полтавщині група зловмисників планувала вбити підприємця

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    Підозрюваних затримали - На Полтавщині група зловмисників планувала вбити підприємця
    Підозрюваних затримали
    фото з відкритих джерел

    Бізнесмена хотіли викрасти, вбити, а тіло викинути в річку

    Правоохоронці затримали групу осіб, учасники якої, за даними слідства, хотіли вбити 55-річного підприємця з Полтавщини. Про це повідомили у Telegram-каналі Департаменту карного розшуку.

    Згідно з повідомленням, напередодні новорічної ночі до поліції Полтавщини повідомили, що чоловік перестав виходити на зв'язок. Поліцейські з’ясували, що його автомобіль перебуває в одному із міст Київської області.

    За інформацією слідства, група осіб спланували та підготувались до вбивства підприємця: придбали надувний човен, трос та гантелі. Викравши чоловіка, вони вимагали гроші. Потім планували вбити, а тіло викинути в річку Дніпро у Києві.

    Місцеперебування 55-річного підприємця з Полтавщини встановили та звільнили його. Крім того, вилучили ряд речових доказів, серед яких і машина, на якій пересувались підозрювані.

    Їх дії кваліфікують за чотирма статтями Кримінального кодексу України: «Умисне вбивство», «Вимагання», «Незаконне заволодіння транспортним засобом» та «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини». Правоохоронці встановлюють інших причетних, а також замовників злочину.

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    Теги: гроші Дніпро вбивство викрадення автомобіль чоловік
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    На Полтавщині група зловмисників планувала вбити підприємця