На Полтавщині група зловмисників планувала вбити підприємця

Бізнесмена хотіли викрасти, вбити, а тіло викинути в річку

Правоохоронці затримали групу осіб, учасники якої, за даними слідства, хотіли вбити 55-річного підприємця з Полтавщини. Про це повідомили у Telegram-каналі Департаменту карного розшуку.

Згідно з повідомленням, напередодні новорічної ночі до поліції Полтавщини повідомили, що чоловік перестав виходити на зв'язок. Поліцейські з’ясували, що його автомобіль перебуває в одному із міст Київської області.

За інформацією слідства, група осіб спланували та підготувались до вбивства підприємця: придбали надувний човен, трос та гантелі. Викравши чоловіка, вони вимагали гроші. Потім планували вбити, а тіло викинути в річку Дніпро у Києві.

Місцеперебування 55-річного підприємця з Полтавщини встановили та звільнили його. Крім того, вилучили ряд речових доказів, серед яких і машина, на якій пересувались підозрювані.

Їх дії кваліфікують за чотирма статтями Кримінального кодексу України: «Умисне вбивство», «Вимагання», «Незаконне заволодіння транспортним засобом» та «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини». Правоохоронці встановлюють інших причетних, а також замовників злочину.

Читайте також: