Коломойський стоїть за блокуванням конкурсу на антикорупційного прокурора – Шабунін

Ймовірно, Банкова блокує конкурс до САП не лише через олігарха, проте Ігор Коломойський – одна з причин

Керівник Центру протидії корупції каже, що в інтересах Коломойського, аби на чолі САП не було незалежної людини

Блокування конкурсу в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру може бути пов'язане з Ігорем Коломойським. Зокрема, ймовірно, це стосується його інтересів. Про це розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін у програмі «Перші особи» на 24 каналі. У відповідь на запитання про те, звідки виходить умисел щодо блокування конкурсу, він сказав: «Гарантовано, Коломойський є у процесі, бо голова комісії делегована групою «За майбутнє».

Шабунін зауважив, що в ключових моментах конкурсу п’ятеро людей не підняли руки, що сталось тричі на передостанньому засіданні. Очевидно, діючи синхронно.

«Цьогоріч Ситник саджав літак, на якому втікав один з головних фігурантів справи Приватбанку у Відень. Вручив йому підозру. Підозри вручені голові правління Дубілету, всім ключовим людям у цій справі. Справа готується до завершення», – розповів Шабунін.

На думку голови Центру протидії корупції, справа може ніколи не потраапити до суду.

За словами Шабуніна, ймовірно, Банкова блокує конкурс в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру не лише через олігарха, проте Коломойський – одна з причин.

«Зокрема (блокує – ред.) захищаючи Коломойського. Ви десь бачите проблеми у Коломойського? Хоч в якійсь сфері? В жодній зі сфер. У Коломойського все прекрасно», – сказав Шабунін.

Глава ЦПК додав, що у Коломойського є проблеми, але їхньою реалізацією є рішення суду, до чого ще не дійшло. У будь-який момент генпрокурорка Ірина Венедіктова може змінити прокурорів, які доганяють Коломойського на тих, що закрили «Роттердам+», наприклад.

Зазначимо, що у 2017 році НАБУ почало кримінальне провадження щодо формули «Роттердам+». Наприкінці серпня 2020 року САП скасувала всі підозри, які виникли під час розслідування.

Раніше США назвали винних у зриві конкурсу на антикорупційного прокурора.

Як повідомляв «Главком», 24 грудня конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) знову не змогла затвердити результати конкурсу, за яким найбільше балів набрав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко. За визнання Клименка переможцем не знайшлося достатньо голосів.

Тимчасовий керівник Антикорупційної прокуратури розказав про свої стосунки з Офісом президента.

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