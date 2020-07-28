Держборг України за місяць збільшився на $2,89 млрд



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Держборг України зріс на 2,7% у гривні та 3,5% у доларах

Державний і гарантований державою борг України станом на 30 червня 2020 року склав 2 269,17 млрд грн або 85,01 млрд доларів. Борг різко зріс за рахунок зовнішніх запозичень.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, протягом червня 2020 року сума боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 59,71 млрд грн (на 2,7%), а в доларовому еквіваленті борг збільшився на 2,89 млрд доларів (на 3,5%).

Станом на 30 червня зовнішній борг склав 1 364,38 млрд грн (60,13% від загальної суми боргу) або 51,12 млрд доларів, внутрішній борг - 904,79 млрд грн (39,87%) або 33,90 млрд доларів.

Державний борг України становив 2 002,57 млрд грн (88,25% від загальної суми боргу) або 75,02 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 266,6 млрд грн (11,75%) або 9,99 млрд доларів.

У пресслужбі зазначили, що ключовим фактором випливу на стан державного боргу були коливання на валютному ринку.

Також зазначається, що у червні Мінфін здійснив виплати 9,9 млрд грн з погашення державного боргу та 9 млрд грн з обслуговування.