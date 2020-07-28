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    За час карантину утричі подорожчав біткоїн

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    Біткоїн дорожчає останнім часом&nbsp; - За час карантину утричі подорожчав біткоїн
    Біткоїн дорожчає останнім часом 
    Фото: depositphotos.com

    У березні біткойн коштував $3800, але тепер подорожчав до $11 400

    Біткоїн стрімко подорожчав до $11 400, при цьому за останню добу курс зріс на 7%. Про це повідомляє криптовалютна біржа Binance.com у вівторок, 27 липня.

    Таким чином після березневої ціни в $3800, зараз курс зріс на 200%.

    Обсяг торгів активом за добу збільшився на 45%, до $35 млрд. Частка BTC на ринку піднялася до 63%. Криптовалюта Ethereum, яка вчора дорожчала сильніше за інших, сьогодні дешевшає на 2%, до $318. Стільки ж втратив токен Cardano. У той же час, ціна Litecoin, Bitcoin Cash і Bitcoin SV виросла на 8-9%.

    У той же час, зі ста ведучих за капіталізацією криптовалют найбільше зростання показала THORChain - 18%. Сильніше за інших подешевшала Ampleforth - на 22%. Капіталізація всього ринку цифрових активів досягла $322 млрд.

    Зазначимо, що у квітні курс біткоїна піднявся вище $7900. У квітні він зріс на 24%.

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