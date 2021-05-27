Держборг України за місяць зріс на 20 мільярдів гривень

Збільшення державного боргу відбулося, в основному, в результаті розміщення єврооблігацій

Станом на кінець квітня 2021 року сукупний державний і гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті склав 2 трлн 534,28 млрд грн (91,33 млрд доларів еквіваленті в іноземній валюті). Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

У порівнянні з попереднім місяцем державний і гарантований борг збільшився в гривневому еквіваленті на 20 млрд грн і на 1,16 млрд доларів.

Збільшення державного боргу відбулося, в основному, в результаті розміщення єврооблігацій на суму 1,25 млрд доларів з погашенням в 2029 році.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 30 квітня склав 2 трлн 258,04 млрд гривень (81,37 млрд доларів) проти 2 трлн 234,83 млрд гривень (80,14 млрд доларів) в березні.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць зріс з 43,43 млрд до 45,12 млрд.

Прямий внутрішній борг знизився в гривневому еквіваленті з 1 023,81 млрд гривень до 1 006,09 млрд (у доларовому еквіваленті знизився з 36,72 млрд до 36,26 млрд доларів).

Гарантований державою борг на кінець квітня склав 276,25 млрд гривень, або 9,95 млрд доларів.

Нагадаємо, держборг України у березні скоротився на $1,2 млрд.

Також повідомлялося, що на обслуговування державного боргу йде кожна сьома гривня доходів держбюджету.