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    Економіка та фінанси

    Держборг України за місяць зріс на 20 мільярдів гривень

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    Загальний розмір прямого держборгу станом на 30 квітня склав 2,2 трлн грн - Держборг України за місяць зріс на 20 мільярдів гривень

    Загальний розмір прямого держборгу станом на 30 квітня склав 2,2 трлн грн

    Фото з відкритих джерел

    Збільшення державного боргу відбулося, в основному, в результаті розміщення єврооблігацій

    Станом на кінець квітня 2021 року сукупний державний і гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті склав 2 трлн 534,28 млрд грн (91,33 млрд доларів еквіваленті в іноземній валюті). Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

    У порівнянні з попереднім місяцем державний і гарантований борг збільшився в гривневому еквіваленті на 20 млрд грн і на 1,16 млрд доларів.

    Збільшення державного боргу відбулося, в основному, в результаті розміщення єврооблігацій на суму 1,25 млрд доларів з погашенням в 2029 році.

    Загальний розмір прямого держборгу станом на 30 квітня склав 2 трлн 258,04 млрд гривень (81,37 млрд доларів) проти 2 трлн 234,83 млрд гривень (80,14 млрд доларів) в березні.

    При цьому прямий зовнішній борг за місяць зріс з 43,43 млрд до 45,12 млрд.

    Прямий внутрішній борг знизився в гривневому еквіваленті з 1 023,81 млрд гривень до 1 006,09 млрд (у доларовому еквіваленті знизився з 36,72 млрд до 36,26 млрд доларів).

    Гарантований державою борг на кінець квітня склав 276,25 млрд гривень, або 9,95 млрд доларів.

    Нагадаємо, держборг України у березні скоротився на $1,2 млрд.

    Також повідомлялося, що на обслуговування державного боргу йде кожна сьома гривня доходів держбюджету.

    Теги: борг Мінфін економіка гривня Україна фінанси
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    Держборг України за місяць зріс на 20 мільярдів гривень