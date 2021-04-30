Держборг України у березні скоротився на $1,2 млрд

Частка державного боргу в гривнях на кінець березня 2021 року зросла до 39,8%

Платежі з погашення держборгу в січні – березні цього року склали 106,9 млрд грн, з обслуговування – 37,4 млрд грн

Державний борг України станом на кінець березня 2021 року становив 2,514,28 трлн грн (90,17 млрд доларів). Тобто, держборг скоротився в гривнях на 38,68 млрд грн, в доларах – на 1,24 млрд, повідомляється на сайті Мінфіну.

При цьому державний борг знизився на 28,91 млрд грн (906,4 млн) – до 2,234 трлн грн (80,14 млрд доларів), з яких зовнішній борг становить 54,2% (у тому числі 21,2% від загальної суми це кредити міжнародних фінансових організацій, а 28,9% – єврооблігації).

Гарантований державою борг скоротився на 9,77 млрд грн (33,4 млн доларів).

«Частка державного боргу в гривнях на кінець березня 2021 року зросла до 39,8%», – додали в пресслужбі Міністерства фінансів.

Також наголошується, що в березні поточного року відомство провело 29 аукціонів з розміщення ОВДП, залучило 44,4 млрд грн на фінансування державного бюджету.

Платежі з погашення держборгу в січні – березні цього року склали 106,9 млрд грн, з обслуговування – 37,4 млрд грн.

До слова, борг по зарплаті шахтарів перевищив півтора мільярди гривень.

Зазначимо, чистий збиток НАК «Нафтогаз України» у 2020 році склав 19 млрд грн проти 2,6 млрд грн прибутку у 2019 році.

Після цього Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

Кабінет міністрів заявив, що офіційною причиною звільнення Коболєва стала його незадовільна робота.