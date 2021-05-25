На обслуговування державного боргу йде кожна сьома гривня доходів держбюджету

Голова Рахункової палати Пацкан наголосив, що у січні-березні державний бюджет виконувався в умовах спаду економіки

На обслуговування державного боргу в першому кварталі 2021 року спрямовано кожну сьому гривню доходів державного бюджету. Про це заявив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан, презентуючи Висновок про результати аналізу виконання закону про Державний бюджет України на 2021 рік у першому кварталі.

«Витрати державного бюджету на погашення й обслуговування боргових і гарантованих державою зобов’язань, порівняно з відповідним періодом 2020 року, зросли на 56% до 147 млрд грн і становили 38% витрат державного бюджету. Це зменшило фінансові можливості для реалізації інших бюджетних програм, – підкреслив Валерій Пацкан. – Тільки на обслуговування державного боргу в звітному періоді спрямовано кожну сьому гривню доходів державного бюджету».

Водночас, зазначив Голова Рахункової палати, у першому кварталі унаслідок ревальвації гривні до іноземних валют, в яких номіновано борг, його загальний обсяг зменшився на 38 млрд грн – до 2 трлн 514 млрд гривень.

Валерій Пацкан наголосив, що у січні-березні державний бюджет виконувався в умовах спаду економіки, який триває з першого кварталу 2020 року.

Коментуючи ситуацію з доходами, Голова Рахункової палати вказав на перевиконання плану на 9,9 млрд грн, або 4,7%.

Валерій Пацкан також зауважив, що у першому кварталі розміщення облігацій зовнішніх державних позик не здійснювалось, кошти чергового траншу МВФ та інших міжнародних фінансових організацій до загального фонду не надходили. Як наслідок – загальний фонд не отримав 42 млрд грн передбачених у плані надходжень від зовнішніх запозичень. Крім того, надійшло на 2,7 млрд грн менше плану коштів від приватизації.

Це стало основною причиною невиконання плану на січень-березень 2021 року надходжень загального фонду на 35 млрд грн, що звужує можливості для своєчасного і повного здійснення видатків.

При цьому видатки у першому кварталі не проведені на 22,7 млрд грн (або 8,2 % від плану).